台南中央公路改裝車擾人 環警監口袋式稽查2小時舉發42件

善化警分局攜手環保局、監理站等單位，聯合稽查改裝車輛。（圖由民眾提供）

2025/05/14 10:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南中央公路安定段入夜後，常有改裝車輛行經，噪音嚴重擾人，影響居民生活品質，善化警分局攜手環保、監理等單位，昨晚選定當地的海寮加油站旁，以口袋式聯合稽查，2小時內舉發了42件，強力執法。

當地的台19線又被稱為中央公路，上下班尖峰時段，交通流量大，到了晚間，也會見到改裝車輛呼嘯而過，產生的噪音，危害當地住戶安寧，引發民怨。

請繼續往下閱讀...

善化警分局聯合市府環保局、交通大隊，以及麻豆監理站等，昨晚擇於海寮加油站旁空地，口袋式強力稽查噪音車輛，展現執法的決心。

現場鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔查，進行噪音檢測，超過標準，由環保局告發並限期改善。

另外，若有車燈、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器），以及高音喇叭等改裝，還有機車未裝傳動蓋、無照駕駛等違規行為，由警察、監理單位祭出罰單。

2小時的聯合稽查，攔檢各式車輛70部，舉發違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝42件，高達6成。

善化分局統計去年透過「環境部噪音車檢舉網站」通報噪音車輛計228件，對此，警方籲請民眾一起「檢噪」。

警方表示，若發現噪音車輛，記錄車號、車種、地點、時間，以及妨害安寧事證或違規證據資料（影像、照片）等，民眾可透過環境部噪音車檢舉網站線上檢舉，環保單位將依法通知到檢，共同維護生活環境安寧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法