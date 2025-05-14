鳥界「紅色法拉利」赤翡翠高雄沾綠油 鳥友譴責要求緝凶

台灣少見鳥界「紅色法拉利」赤翡翠於高雄衛武營都會公園現蹤，被不肖人士於竹林塗油，造成下腹處沾滿綠油。（拍鳥俱樂部洪文能提供）

2025/05/14 09:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣少見鳥界「紅色法拉利」赤翡翠5月6日高雄衛武營都會公園現蹤，連日來吸引大批鳥友及民眾爭睹，不料，拍鳥俱樂部鳥友昨發現不肖人士於竹林塗油，造成赤翡翠下腹處沾滿綠油，緊急通報市府砍除塗油竹子，保護赤翡翠避免受害。全國鳥友今譴責不肖人士行為已涉虐鳥要求市府緝凶。

市府公園處表示，已派員移除被塗牛油竹子，並派員加強巡查，將追緝行兇人，呼籲民眾勿破壞公園環境行為，違者將依高雄市公園管理自治條例規定，經制止或命其離開而不從者，開罰1千至6千元罰鍰。

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農業局強調，非經許可，意圖獵捕一般類野生動物，違反野生動物保育法，可處6萬至30萬元，民眾若發現獵捕野生動物等不法行為，或發現鳥類需救傷，請撥打1999專線通報，市府會儘速派員處理。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，野鳥沾染化學物質，可能會因為舔毛或吸入氣體而中毒，羽毛會因化學物質失去保護功能，而破壞羽毛的防水與保溫能力，導致牠失溫甚至無法飛行，此惡劣行為會造成野鳥感到不舒服、焦慮甚至恐慌。

高雄鳥會今呼籲，候鳥遷徙季節身體疲憊，需要好好休息、補充體力，民眾過度接近、干擾都可能影響鳥類，昨日發現在衛武營都會公園停留一段時間的赤翡翠下腹處沾上油漆，恐怕影響其正常活動與遷徙，在此譴責塗油上漆等危害、影響鳥類正常生活的干擾行為！

高雄鳥會總幹事林昆海表示，請大家一起關心野生動植物，尊重他們在野外環境生存的權利，保持距離欣賞，不要過度接近、干擾，讓野生動植物與人類和諧共存。

台灣少見鳥界「紅色法拉利」赤翡翠於高雄衛武營都會公園現蹤，被不肖人士於竹林塗油，造成下腹處沾滿綠油。（拍鳥俱樂部洪文能提供）

台灣少見鳥界「紅色法拉利」赤翡翠於高雄衛武營都會公園現蹤，被不肖人士於竹林塗油，造成下腹處沾滿綠油。（拍鳥俱樂部洪文能提供）

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