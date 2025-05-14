亞洲歌王陳奕迅高雄巨蛋連唱6場 市府續推商圈夜市優惠券

「商圈夜市優惠券」可用於高雄40多處商圈夜市及400多家精選店家，圖為茶餐廳「蒸鮮腸粉」。（圖由經發局提供）

2025/05/14 09:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕亞洲歌王陳奕迅5月再次登上高雄巨蛋開唱，時隔12年後的「FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會」，共開唱6場；為迎接來自亞洲各地的「E神」歌迷，高市府延續推出面額50元「商圈夜市優惠券」，可用於高雄40多處商圈夜市及400多家精選店家。

陳奕迅將於5月16、17、18、23、24、25日，在高雄巨蛋開唱6場。高市經發局長廖泰翔表示，配合陳奕迅演唱會活動期間，連續2週五、六、日，在指定捷運站點（左營、巨蛋、美麗島及高雄車站）設置服務櫃台，憑演唱會門票即可兌換商圈夜市優惠券，還能享有各式加碼優惠。

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高雄在地茶餐廳「蒸鮮腸粉」劉總監表示，此次三民總店和裕誠店都加入合作店家行列，憑商圈夜市優惠券內用消費滿888元，再贈送精緻甜點1份。

港台知名人氣插畫家「爵爵&貓叔」棧貳庫店長「爵爵」說，店內可以欣賞海灣美景，品嚐咖哩魚蛋、西多士及凍檸茶等招牌料理，歡迎歌迷來此看海景、吃美食、拍美照。

經發局補充，此次4處捷運站的服務櫃台兌換時間略有不同，提醒粉絲留意。此外，凡持有先前告五人、魔力紅、大港開唱、櫻花季、張學友演唱會門票，且尚未兌換商圈夜市優惠券的歌迷，也歡迎把握機會前往換取。詳情可上商圈夜市優惠券官網查詢。

商圈夜市優惠券發放時間地點。（圖由經發局提供）

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