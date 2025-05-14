核電廠重啟免環評、除役要環評 彭啓明：邏輯很奇怪

環境部長彭啓明建議未來核電廠若要重啟、延役，主管機關可比照環評制度，透明公開讓各界參與審議。（記者吳柏軒攝）

2025/05/14 09:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕現行環評法中，針對核電廠除役要進行環境影響評估，但過去威權時代興建核電廠時，卻不用環評程序且至今未修法，昨立法院三讀通過核管法，讓運轉40年已停機的老舊核電廠可延役20年，環境部長彭啓明今（14日）受訪坦言重啟免環評、除役要環評的邏輯很奇怪，建議核安會比照環評制度，公開審議核電廠重啟程序。

彭啓明說，現在法令針對核電廠延役、重啟都不需要環評，因為若要進到環評機制將很複雜，希望核安會未來在核電廠重啟可建立比照環評制度，讓各界不同意見參與，公開透明審議。坦言自己聽到核電重啟免環評、除役卻要環評，這樣的邏輯很奇怪，但相關環保法規就是如此，環境部非核能主管機關。

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但核廢料最終處置場，則有一個程序要進行環評程序，彭啓明說，目前也針對環評法進行總體檢，但若進行相關修正，可能牽涉到其他案例，如焚化爐過去整改、重建，是舊爐重開、不用環評，若環評法修改後，未來可能跑出非常大量環評案件，待評估。

另，彭啓明日前在廣播節目提出空污數據，認為國內PM2.5污染源中，電力業僅占2.3％，被質疑低估火力發電廠排放的SOx（硫氧化物）與NOx（氮氧化物）污染源；彭今天解釋，2.3％數據是透過大氣科學，將各種排放量、大氣擴散與大氣化學等相關統計得來，自豪此是自己專業，「我說的是對的」。他也說明，台灣核電占發電比例僅3％，核能不見，對台灣空污影響不會很多。

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