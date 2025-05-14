高壓迴流天氣穩定 未來一週高溫飆34度

今明持續為高壓迴流且水氣少的環境，晴朗悶熱為主。（資料照）

2025/05/14 09:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（14日）持續受高壓迴流且環境偏乾影響，各地為晴朗穩定天氣，午後僅零星山區有熱對流短暫陣雨，高溫將飆到34度，未來一週天氣型態變化不大，僅週末午後雷雨機率增。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，今明持續為高壓迴流且水氣少的環境，晴朗悶熱為主，午後山區零星短暫陣雨，預測高溫約28至34度，低溫約21至24度，白天悶熱，但早晚還是有些涼意，日夜溫差大，早出晚歸民眾記得帶件薄外套。

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週五（16日）至週末天氣則略有變化，由於北方海面逐漸有鋒面建立，雖鋒面本身對台灣天氣無直接影響，但將間接導致附近南風增強、水氣增多，大氣穩定度略降。迎風面的花東地區逐漸有地形短暫陣雨出線機會，南部清晨亦偶有短暫小雨機會；不過主要的降雨型態仍是為午後山區熱對流帶來的短暫陣雨或雷雨為最多，而北部及東部平地亦可能受對流擴散影響有局部陣雨，外出建議攜帶雨具，防範午後天氣變化。

下週預期天氣型態變化不大，仍以高壓迴流為主導，各地持續悶熱，白天高溫普遍容易達30度或以上，午後受熱力作用影響，仍有短暫陣雨或雷雨機會，預期發展範圍將較侷限於山區，對平地影響有限，為晴時多雲為主。

林孝儒提醒，近期西半部位於背風側，擴散條件較不佳，空氣品質可能偏差，敏感族群外出請配戴口罩並減少長時間劇烈活動。

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