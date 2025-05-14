需求攀升！彰化行動沐浴車服務10年 每月平均400人次搶著洗

彰化行動沐浴車到宅服務推動10年了，需求只增不減，平均每月400人次搶著洗。（圖衛生局提供）

2025/05/14 09:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕洗個熱水澡本是日常小事，對行動不便的失能長輩卻是奢望，就連年輕照顧者也感嘆，替長輩洗澡真的不是件輕鬆事！彰化縣自2016年開始推出「行動沐浴車到宅服務」，至今邁入第10年，需求年年攀升，今年光是1月到5月初，全縣就提供了2016人次服務，約佔全國4.3%，平均每月400人次搶著洗。

衛生局長葉彥伯表示，隨著人口高齡化趨勢加劇，行動沐浴已從福利選項，成為家庭照顧不可或缺的喘息管道；通常，只要使用過一次就會持續，需求只增不減。

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為了替無法自行沐浴的失能長輩找回潔淨與尊嚴，衛生局一開始委由3家機構試辦，現在則擴大到4家特約單位，包括白玉、慈恩、切膚之愛及伯立歐，目前全縣有7台行動沐浴車，深入社區日照中心、開進巷弄，協助重症臥床長者泡個熱水澡。

不少照顧者表示，長期只能以擦澡代替沐浴，不僅清潔力不足，老人家心情也鬱悶，現在有專人帶組合式浴缸到家裡，加上1位護理師和2位照服員的專業協助，讓失能長輩也能全身泡澡，感受洗澡後的舒暢。

衛生局長期照護科表示，行動沐浴車除了提供到宅服務，也能搭配日照中心的據點使用。若個案家中空間不夠，亦可申請搭配日照中心的交通車，載到日照中心沐浴，現場備有防滑椅、扶手等設施，洗澡時有照服員全程陪同，讓長輩安心、家屬放心。

蔡姓婦人說，她母親長期臥床，以前只能幫忙擦拭身體，自從媽媽偶爾也能去日照中心洗澡、泡熱水澡，媽媽也多了笑容，她下班後也能喘口氣，「這個服務對有需求的家庭來說非常務實很有感！」

衛生局提醒，凡是符合長照2.0資格的失能長輩，都可以透過撥打1966或洽詢（04）7278503，由專人協助評估申請。也可上「彰化縣政府長期照顧管理中心」網站查詢詳情，網址https://care.nccu.idv.tw。

行動沐浴計畫納入長照2.0資源，只要經過評估符合資格就能申請，衛生局指派特約機構到宅服務，專人帶組合式浴缸到家裡服務重症失能者。（圖衛生局提供）

行動沐浴車裡面設備齊全，每次出車除了司機外，還有1位護理師和2位照服員到宅服務。（圖衛生局提供）

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