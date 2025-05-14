推動人本交通新文化 屏縣推線上月月考抽獎活動

屏東縣府推出人本交通月月考抽好禮，以簡單、生活化的知識問答，鼓勵民眾學習正確用路行為。（屏東縣政府提供）

2025/05/14 08:28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推動安全、友善的行人通行環境與觀念，屏東縣政府本月（5月）至7月，每月於「屏東go交通」官方粉絲專頁推出「人本交通月月考」線上抽獎活動，以簡單、生活化的知識問答，鼓勵民眾學習正確用路行為，養成人本交通意識，打造更安心的行人環境。

屏東縣府表示，「人本交通月月考」活動內容及參加方式將固定於每月第二週公布，每波段活動為期兩週。民眾在期間內於貼文下方留言回答正確並完成表單填寫，即可參與抽獎，每人最高一次中獎機會。得獎名單於當月月底公告在原貼文留言處，每月將抽出全聯電子禮卡500元5份與超商電子購物金100元5份。

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屏東縣政府城鄉發展處表示，希望以答對知識、抽中好禮的方式，持續推廣「人本交通」的觀念，提升民眾對於行人用路安全的認知，打造更安全的用路環境，朝永續、安心的交通環境邁進，讓用路人每一步都走得更安心與放心，歡迎民眾踴躍參加。「人本交通月月考」活動詳情資訊可關注「屏東go交通」粉絲專頁。

行人跨越馬路，應走行人穿越線。（圖由屏東縣政府提供）

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