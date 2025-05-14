今高溫上看36度 一路熱到下週五「小熱轉大熱」

氣象專家指出，今明兩天午後山區還是有零星短暫雷雨或陣雨，高溫上看36度，預估持續至下週五白天都會是「熱如炎夏」的天氣，要到下週末才會有水氣稍增。（資料照）

2025/05/14 08:07

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（14）日環境風場為偏東風至東南風，各地大多為晴到多雲天氣，氣象專家指出，今明兩天午後山區還是有零星短暫雷雨或陣雨，不過今日高溫上看36度，預估持續至下週五白天都會是「熱如炎夏」的天氣，天氣將由「小熱轉大熱」，預計要到下週末才會有水氣稍增。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今、明2日環境為東南風，水氣減少，天氣類型相當類似，午後山區還是會有零星短暫的雷雨或陣雨機會。高溫預測，西部地區為32至35度，東北部及東部地區為31至33度，澎湖地區30至32度，就連金門及馬祖地區的高溫也上衝至27至30度。

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「林老師氣象站」表示，由於天氣不只晴朗，而且無雲，外出活動一定要注意防曬及補充水份；紫外線指數預測，南高屏及澎湖地區均高達11級的危險級，其它地區也都是9至10級的過量級。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨氣溫偏低，各地平地最低溫約在18至20度，今晨苗栗三灣鄉下探到16.8度，新竹關西鎮則是17.3度。預估今日白天各地區晴朗無雲，白天晴熱、紫外線強，各地區氣溫為北部18至33度、中部18至34度、南部20至36度、東部19至34度。另因夜間輻射冷卻，早晚有涼意，日夜溫差大。

吳德榮指出，明日至下週五滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，台灣在其南方的暖氣團内，各地大都晴時多雲，白天「熱如炎夏」，最高氣溫約35度，須注意防曬、防中暑。午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，週六、下週日，環境水氣稍增，午後降雨機率略提高、範圍稍擴大，但仍以山區為主。根據歐洲模式模擬顯示，下週五鋒面位置還在東海，台灣在其南方的暖氣團内；美國模式則模擬，鋒面已掠過台灣，但結構很弱，兩者預測已完全不同，故第3波「梅雨季」鋒面何時影響？還得繼續觀察模式的調整。

「林老師氣象站」表示，由於天氣不只晴朗，而且無雲，外出活動一定要注意防曬及補充水份；紫外線指數預測，南高屏及澎湖地區均高達11級的危險級，其它地區也都是9至10級的過量級。（圖擷自臉書）

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