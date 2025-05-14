批朱立倫被出征 德裔女模陳雪兒：住台灣都有說話的權利

德國裔女模陳雪兒已歸化取得中華民國國籍。（圖擷取自陳雪兒臉書粉絲專頁）

2025/05/14 08:34

首次上稿 08:14

更新時間 08:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨主席朱立倫日前以「納粹」形容總統賴清德，錯誤類比引發德國等歐洲各國發聲譴責，已歸化中華民國的德國裔女模陳雪兒也在臉書發文，重話批評朱立倫「不適合擔任政治領導職務」，卻引來一些網友砲轟；陳雪兒13日再發文表達「失望」，提及被網軍攻擊說她「不懂台灣政治」，強調：「我覺得每一個住在台灣的人都有講話的權利。」

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陳雪兒提到：「你跟我講因為我是外國人，網軍就說我不可能懂台灣政治、我不該談政治、我沒資格談政治、講這些是因為要增加粉絲；我沒有在台灣出生，等於沒有真的當台灣社會的一份子，等於不准講政治。」陳雪兒強調，她住在台灣13年，「台灣人從來沒有對我這麼不尊重過」，而且單純為了粉絲真的不值得。

陳雪兒質疑，這些網軍發言「不是很像共產黨嗎？你們決定誰擁有出言的權利誰沒有，講你們不想聽的嘗試壓迫、貶低、恐嚇」，並反問：「你們創造的標準才是標準，有一些人雖然住在台灣還是不符合，請問，這是你們所謂的民主嗎？」

陳雪兒強調：「我覺得每一個住在台灣的人都有講話的權利，我們被政治影響，所以我們也有權利影響到政治。」

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