高溫上看34度！今午後山區有雨 4縣市紫外線達危險級

中央氣象署表示，今各地大多為晴到多雲天氣，午後山區有局部短暫雷雨。（資料照）

2025/05/14 06:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（14日）各地大多為晴到多雲天氣，東南部、東北部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨，山區活動請留意午後天氣變化。

氣溫方面，清晨稍涼一些，各地低溫約21至24度；白天溫暖偏熱，各地高溫約29至34度，南高屏近山區平地或河谷氣溫會再更高，戶外活動請注意防曬並適時補充水分。台南市、高雄市、澎湖縣及屏東縣今紫外線達危險級，外出須留意。

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離島方面，澎湖、金門、馬祖均為晴到多雲天氣。澎湖氣溫24至29度；金門21至28度；馬祖21至26度。此外清晨、晚間馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

明天（15日）各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

16日各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

17日、18日各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雷陣雨。

19日、20日各地大多為多雲到晴，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 32 22 ~ 32 24 ~ 33 22 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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