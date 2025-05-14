05/14 各報重點新聞一覽

川普評美中關稅談判突提統一，對此，美國國務院昨強調，川普發言明顯是針對美中貿易關係，美國對台政策沒有改變。（彭博檔案照）

2025/05/14 06:33

自由時報

川普評美中關稅談判突提統一 國務院：美反對片面改變台海現狀

美國總統川普美東時間十二日在談論美中貿易戰時，提及中國同意全面開放，對兩國都是好事，「對統一（unification）與和平非常有利」，引起美國是否改變對台立場的擔憂。對此，美國國務院昨強調，川普發言明顯是針對美中貿易關係，美國對台政策沒有改變，美方反對任何一方片面改變現狀。

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政院推「婚育宅」 生1胎租金補貼加50%

因應高房價、少子女化等問題，行政院長卓榮泰昨日在Podcast節目接受專訪表示，內政部將推動「婚育宅」概念，單身民眾入住青年住宅或社會住宅，一旦要結婚、生子，租金補貼將再加碼，生一胎加五十％，第二胎再加五十％。

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兩屆泰安鄉長任內 收取千萬回扣 國民黨苗縣議員劉美蘭涉貪 檢求重刑

國民黨籍苗栗縣議員劉美蘭，於之前兩屆泰安鄉長任內，涉嫌與丈夫張進水、時任鄉公所秘書陳信達收取公共工程回扣一千一百多萬元。苗栗地方檢察署偵結，昨依涉犯貪污治罪條例，將三人提起公訴，因劉全盤否認、推責給丈夫，檢方也向法院請求從重量刑並褫奪公權。

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聯合報

核電廠可延役20年 閣揆指核三仍要除役

趕在核三廠二號機運轉執照本周六到期，台灣正式進入非核家園前，立法院昨三讀通過核子反應器設施管制法修正案，核電廠運轉執照有效期最長四十年，期滿後得申請換發執照，換發的運轉執照有效期間，自執照生效日起算，最長廿年。

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剴剴案專家證詞迫認罪 保母姊妹重判無期、18年刑

一歲十個月大男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，台北地方法院國民法官法庭昨依「成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪」判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，判劉若琳有期徒刑十八年。

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中國時報

美中休兵 川普：對統一非常有利

美中宣布貿易戰「休兵」90天，並大幅削減對彼此加徵的高額關稅。美國總統川普12日在華府表示讚揚，稱中國同意全面開放，對兩國都會是好事，「對統一與和平也非常有利」。川普談中國市場，卻脫口提「統一」，是指「中美的團結」，或是對台海問題的評論？在兩岸引發關切。

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虐童取樂 惡保母姊妹各判無期、18年

男童剴剴遭虐死案引發逾萬民眾上街頭，疾呼「保母殺人、求處死刑」、「兒虐零容忍、重判不假釋」，台北地院由國民法官參與審判後認為，保母劉彩萱及劉若琳姊妹「以虐取樂」，惡性重大、所生危害至鉅，迄今未與被害家屬和解，13日依共同對兒童凌虐致死罪，分別判處無期徒刑、有期徒刑18年，可上訴。

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行政院長卓榮泰昨日在Podcast節目接受專訪表示，內政部將推動「婚育宅」概念，生一胎租金補貼加50%。（圖：《法律白話文》節目提供）

國民黨籍苗栗縣議員劉美蘭涉於兩屆泰安鄉長任內收取千萬回扣，檢方偵結起訴，並向法院請求從重量刑並褫奪公權。（資料照）

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