台南中小學14校長申請退休 民代憂退休潮、教育局說無異常

台南市公立中小學有14位校長申請退休，教育局說明無異常。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/13 23:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市273所公立中小學，目前已知有14位申請退休，其中只有1位是65歲屆齡退休，其他都是提早退休，約占5％的退休率，讓議員憂心是不是校務壓力大，責重事繁、缺乏資源，讓校長們萌生退意，未來校長人選遞補恐出現問題。

針對校長退休議題，教育局表示，經檢視近3年數據，校長申請退休人數平均約 11 人，整體數量穩定，並無異常，也未呈現年輕化趨勢。

請繼續往下閱讀...

教育局強調，校長申請退休的原因多元，主要包括個人健康因素、要陪伴另一半、照顧長輩、出國照顧孫子女等家庭因素，或另有下階段生涯規劃需求等。原則尊重校長的個人選擇，也會積極慰留規劃退休的優秀校長，未來會持續提供必要的支持，確保學校教育的穩定與永續發展。

南市議員陳皇宇指出，目前已知有14名校長申請退休，但是只有1名是65歲屆齡退休，其他大都60歲左右，甚至有不到60歲就申請退休，而且這是提出登記申請人數，校園傳出已作「口頭」提出的校長也不少，而且不乏辦學績效有口碑的校長，令師生家長聽聞後感到可惜，教育局應了解實情，加強溝通與慰留，改善教學資源與環境，有助校園永續發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法