退休校長「藝啟芬享」列車開進嘉義 師生阿卡貝拉共鳴《跳樓機》

屏東退休校長的「藝啟芬享」列車，是開進嘉義的月眉國小。（藝啟芬享列車提供）

2025/05/13 23:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣退休校長王麗芬所推動的「藝啟芬享」藝文展演列車，今天首次駛入嘉義縣，來到新港鄉安和國小及月眉國小，為偏鄉校園注入清新的藝文氣息，活動邀請阿卡貝拉講師邱弋誠從高雄遠道而來，為師生帶來一場別開生面的音樂講座。

王麗芬推動「藝啟芬享」藝文展演列車多年，長年受到許多熱心教育人士捐助支持，今天是首度開拔到嘉義新港鄉的安和國小及月眉國小，安和國小校長張惠琪說，活動能舉行，除感謝「藝啟芬享」藝文展演列車外，特別感謝屏東縣南州天霸王牛奶蓮霧園許小姐的大力贊助支持鐘點費與車馬費，讓偏鄉孩子也能接觸到優質的藝文資源，期許藝術的種子撒播在更多孩子的心中，讓音樂成為連結世界的橋樑。

請繼續往下閱讀...

講座中，邱弋誠親自示範阿卡貝拉的多層次聲響魅力，並帶領學生認識現代阿卡貝拉的三大元素包括主唱、節奏組與和聲，他並教授孩子們如何用嘴巴發出模擬大鼓、開合鈸及小鼓的聲音，現場氣氛熱烈，最後全體學生齊聲演出阿卡貝拉曲目《跳樓機》，清亮的合唱聲響徹校園，讓人驚豔不已。

張惠琪指出，這不只是一次音樂講座，更是一場心靈的啟發。學生們從中體會到團隊合作與聲音藝術的力量，收穫滿滿，王麗芬則說，將音樂的美好帶到每一所學校是他推動藝文展演列車的最大初心，看到孩子們專注投入、快樂學習，我感到非常欣慰。近日升格當祖母的贊助者許小姐則說，長年以民間身分推動教育，就盼孩子們的笑容都能更燦爛，更感謝校方和長年推動列車的王麗芬讓她有機會為這個機會為基礎教育盡微薄之力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法