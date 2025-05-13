高雄野蓮田種菱角供水雉築巢 農民願減收當生態尖兵

高雄全國首創野蓮田種菱供水雉築巢。（美濃水雉棲地志工提供）

2025/05/13 23:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局攜手高雄鳥會與林保署全國首創野蓮田種菱角，為珍貴稀有保育水雉增加築巢繁殖友善環境，許多農民即使減少採收面積，也願意生態付出，已有12位生態尖兵，要讓水雉安心成家，可望創造生態與經濟雙贏。

農業局推動友善農業與棲地營造，吸引珍貴稀有保育水雉美濃築巢，成為全國唯一水雉野蓮棲地，從2022年18巢、前年28巢，到去年已達37巢，水雉族群穩定成長，去年底有58隻前來度冬，5月正值水雉繁殖季節，已有4隻母鳥與5隻公鳥順利成家。

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農業局今年攜手高雄市野鳥學會與林業保育署屏東分署，全國首創野蓮田種菱角，於每分地野蓮田中，額外種植4平方公尺浮力較佳菱角，提供水雉優先選擇築巢，即使野蓮農減少部分採收面積，仍有許多人願意為生態付出，讓水雉能安心成家。

農業局表示，讓水雉更容易在野蓮田築巢，並避開野蓮採收期提前築巢，等到野蓮採收時期到來，於野蓮田築巢的水雉雛鳥已經長大相對穩定，可以移居其他田區進行覓食，將促成水雉族群量提升，又能確保農民收成不受影響。

農業局說，水雉是珍貴稀有保育類鳥種，喜愛在浮葉型水草上築巢繁殖，是濕地生態健康重要指標，以昆蟲與水生無脊椎動物為主食，有助於控制田中部分害蟲，減少病蟲害風險，今年擴大推廣水雉友善農地獎勵，每公頃野蓮田可補助3萬元獎勵金，每成功孵化1巢水雉可再獲3千元獎勵金。

高雄全國首創野蓮田種菱供水雉築巢。（美濃水雉棲地志工提供）

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