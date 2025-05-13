用數學「轉移矩陣模型」分析台海局勢 彰化高中拿金牌！

彰化高中教師王鴻翔（圖右）指導林建華、朱巧新、張瑞育、鄭宇翔與吳宸安（從圖2至左），參加數學建模比賽拿下金牌。（記者劉曉欣攝）

2025/05/13 22:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕數學與政治的關係？彰化高中參加全國高中職數學建模比賽，指定題目就是用數學建模來探索台海局勢變化，勇奪金牌獎。參賽學生指出，從來沒有想到要用最拿手的數學來分析政治，不只更客觀，也更有趣！

彰化高中教師王鴻翔指導林建華、朱巧新、張瑞育、鄭宇翔與吳宸安，參加數學建模比賽，王鴻翔說，這5位學生都是高三生，在忙著課業之餘，還在全力衝刺找資料參加比賽，非常不簡單。尤其，部分同學在去年就著手參賽，但資料找好了，卻在最後結論部分卡關，只好忍痛放棄，這次組隊參賽，也算是彌補去年的未竟之願的遺憾，張瑞育預計可上頂大電機系！

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參賽同學指出，因為是要用數學建模來分析台海局勢，他們鎖定的是解嚴後的兩岸經濟、軍事與社會，挑定在1992年到2023年之間，為了讓數學說話，數據能夠更客觀，儘量選擇兩岸都有的數字統計。在中國方面，儘量使用美國的調查統計，尤其要盡其所能的，拿到最原始的資料，因為只有最基本的數據越真實，數學建模才會更可靠。

由於比賽指定要用「轉移矩陣模型」來分析，他們還運用了「指數平滑法」，但就算海量蒐集兩岸的數據，卻發現還是會有找不到數據的時候。因此，就採用自學的「灰色預測」，讓數學建模探討兩岸局勢能夠更完整。

參賽同學指出，這次比賽實在太有趣了，數學原來這麼生活，不只讓他們學會了用數學建模來看台海局勢，還拿到金牌，真是太讚了。

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