大溪國中木工社成搖籃 至善高中家具木工科為學生打造成長舞台

桃園大溪至善高中設有北台灣唯一的家具木工科。（至善高中提供）

2025/05/13 23:58

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傳承百年木藝 大溪國中木工社團學木也玩木

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市大溪區的至善高中設有北台灣唯一的家具木工科，校長王芷筠說，至善高中家具木工科很歡迎，大溪國中技藝生磨練手藝，延續對木工的熱愛，近3年來，家具木工科有30名學生是溪中校友，學校樂得攜手國中端，為熱愛技職的學生打造成長舞台，培養專業人才，讓這門傳統工藝薪火相傳，持續發光發熱。

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畢業於溪中的至善高中家具木工科一年級學生廖宜冠說，自己是在地大溪學子，國中時期喜歡自己動手做東西，選擇的社團和技藝課程都有木工，從學作木工，也得知鄰近的至善高中是北台灣唯一有木工科的學校，家人認同他對木工有興趣，可以去念，未來希望能成為出色的木工師傅。

至善高中家具木工科主任丁羿鈞說，大溪是個木藝小鎮，木工這項傳統產業需要年輕人投入、傳承，有在地孩子對木工感興趣且願意學習是件好事，相信未來若有更多在地學子願意投入，大溪木藝定能有更亮眼的發展。

丁羿鈞也提到，至善高中與大溪國中配合技藝學程，廖宜冠於國中早有熟識至善高中老師，更因此就讀家具木工科。很多從溪中畢業的學生，都跟廖宜冠一樣對於專業課程有著極大的熱忱，無論繪畫、製圖、木工等專業課，學習態度都值得讚許，甚至放學後的課後時間還自願留校加強學習，相信這群木工學生將來一定能留在大溪傳承大溪百年的木藝產業，讓學生的未來就業和地方產業創造雙贏。

至善高中家具木工科學生聚精會神實作。（至善高中提供）

至善高中家具木工科師生上課情形。（至善高中提供）

至善高中家具木工科學生聚精會神實作。（至善高中提供）

桃園大溪至善高中設有北台灣唯一的家具木工科。（至善高中提供）

桃園大溪至善高中設有北台灣唯一的家具木工科。（至善高中提供）

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