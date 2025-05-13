台南段考出現「金門金城國中試題」怎麼辦？教育局長這樣答詢

台南市國民黨議員尤榮智認為，金門縣金門國中段考出現不當考題，顯見審查機制也有漏洞，要求台南市教育局引以為戒。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/13 22:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕金門縣金城國中段考考題出現「捅他屁眼」、「綠茶婊」等字眼，引發爭議，連台南市國民黨議員尤榮智也看不下去，今（13）日質詢時要求教育局引以為戒，落實考題審查機制，避免犯下如此嚴重錯誤。

尤榮智質詢台南市教育局長鄭新輝，若台南市學校段考考題出現這種爭議怎麼辦？鄭新輝答詢說， 他看到這種考題也是吃驚「嚇一跳」，任何人看到這種題目都會搖頭，如果學生看到考題感受不佳，教育局將會介入啟動性平教育、不適任教師調查。

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尤榮智說，金門國中這位老師在段考出這種性別題目有問題，老師怎麼可以在一個剛成長階段的國中生出這種題目，「這真的是太過份」！小朋友在成長階段教育，理應是正面善誘，不要在孩子成長階段留下污點：「老師怎麼教我這種東西」，為人師表應該是受人尊重，而非一文不值，如果不適任，該剔除就要剔除。

尤榮智說，國中段考出題，有沒有落實審查機制，金門縣金城國中段考考題爭議事件，值得教育局引以為戒，未來在各國中小校長會議或在老師知能講習會，應該拿此案例為教材，讓大家都知道這件事情，有前車之鑑，不再發生這種不適當考題出現。

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