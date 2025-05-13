傳承百年木藝 大溪國中木工社團學木也玩木

大溪國中木工社讓學生從森林到教室，一起共學、一起玩木。（記者李容萍攝）

2025/05/13 23:42

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大溪國中木工社成搖籃 至善高中家具木工科為學生打造成長舞台

〔記者李容萍／桃園報導〕「木藝」是大溪傳承百年的產業文化，製作嫁妝、神桌、家具銷售全台，「木」也是生活中常見的材料，小到吃飯器具，大到建築梁柱，無所不在。成立10年的桃園市立大溪木藝生態博物館藉由在地大溪國中木工教室及科技中心的完善硬體環境，結合相關師資與木藝師開辦由淺入深的木藝示範教案、木藝師增能課程、林業議題課程、教師交流研習、綠木作教學工作坊等，作為木博館推動木藝扎根教育的研習據點。

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大溪國中2019年9月獲木博館教育推廣組協助成立7年級木工社團，2020年增設八年級木藝社，2021年九年級成立技藝教育家具木工學程，市府教育局補助木藝特色學校專案經費，建置兩間木工教室，提供完備的木工手工具、木工桌及備課用機具。社團目標除了玩木，還結合木博館資源及發展學生興趣。

溪中木工社的靈魂人物也是社團指導老師徐君萍，6年來和木博協辦老師余成益、吳金燕，志工老師陳詩韻、余喜宴、王裕概、卓月球、陳慧如、郭鴻銘等人，每週三下午齊聚木工教室一起備課、一起動手做、一起思考如何讓更多學生認識木藝的美好，帶領學生從劈木、剖木、鋸木、刨木，透過實作完成原木筷子、木柄餐具、三角椅等作品，老師群不斷精進課程，吸引周邊國小有興趣老師至溪中取經，寒暑假開辦社區木藝營隊，年年報名熱烈。

徐君萍說，自幼在大溪長大，到處是木器行，卻沒有機會去跟木工師傅學習，2019年得知木博館推廣木藝教學進學校，自告奮勇爭取成為木博館合作學校，獲前任校長陳雅玲和時任教務主任張致信的支持，準備上課需要花很多時間，有時也想休息一下，還好有木博館和志工老師的支持，讓她得到最大支援。

八年級學生黃泰霖分享，爸爸是室內設計師，可能遺傳到爸爸的基因，剛進木工社時什麼都不懂，卻發現老師不管講的多難的圖，都能一次畫好，且作品很快做好，7下當上木工社社長，作品曾被拿去木博館展覽，讓他很有成就感。

八年級學生文元辰也分享，第一次做三角椅，將5公分厚的木頭從正方形鋸成八角形再修成圓形，使用許多不曾用過的工具，有雙面鋸、牛角刨、銼刀等，花了一學期從椅面到椅腳到完成一張椅子，帶回給家人看，家人都稱讚他做得很棒，很有成就感。

溪中校長林晏瑄說，「一個人走得快；一群人可以走更遠」，木工社有了這群老師結伴而行，才能漸漸茁壯，學校期待這群學生中有人將來能成為木工師傅，讓大溪的木藝傳承下去，甚至遠傳國際。

每學期的鋸木、剝木是開學重頭戲。（記者李容萍攝）

每學期的鋸木、剝木是開學重頭戲。（記者李容萍攝）

圖左起溪中木工社社團指導老師徐君萍、陳詩韻、王裕概、卓月球、余喜宴、余成益、吳金燕等老師群。（記者李容萍攝）

大溪國中木工社志工老師指導學生透過實作完成原木筷子、木柄餐具、三角椅等作品。（記者李容萍攝）

大溪國中木工社志工老師指導學生透過實作完成原木筷子、木柄餐具、三角椅等作品。（記者李容萍攝）

大溪國中木工社學生透過實作完成原木筷子、木柄餐具等作品。（記者李容萍攝）

大溪國中木工社學生透過實作完成原木筷子、木柄餐具等作品。（記者李容萍攝）

大溪國中木工社社團指導老師徐君萍（右2）樂和學生一起共學、一起玩木。（記者李容萍攝）

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