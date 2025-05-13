屏東原住民歌舞館溪谷閃耀亮相 打造依山傍水新地標

原住民歌舞館今天啟動試營運。（記者陳彥廷攝）

2025/05/13 22:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於屏東山區的原住民族文化發展中心（簡稱原文發中心）於2022年底打造全新「原住民歌舞館」，今年完工並於今天開始試營運，依山傍水以地貌為設計理念的外觀，在藍天白雲還有巍峨溪谷的襯托下，成為屏東山區的耀眼新星，原文發中心主任邱黃肇崇指出，未來不只園區舞團會進行表演，將邀請藝文團體前來表演，盼打造成屏東山區藝術展演的新地標。

原文發中心於2022年底斥資3.77億，於「娜麓灣區」空地打造全新的「原住民歌舞館」，歷時2年半後完工，今天啟動試營運，高近23公尺、占地達近4000平方公尺的地上4層、地下1層建物，內部觀眾席設計2層樓，座位可容納650名觀眾，在隘寮南溪谷旁矗立格外醒目。

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今天由舞團表演為試營運揭幕，不少不期而遇的遊客直呼「驚喜」，而幾乎每週都來的蘇姓遊客笑稱「萬丈高樓平地起」的過程他都有參與，歌舞館不僅外觀賞心悅目，實際走進更是驚艷場館硬體水準之高不輸都市，希望未來能引進更多優質的表演團體。

邱黃肇崇指出，作為啟動後的首場重點節目，5月17日即邀請外部團體「莊國鑫原住民舞蹈劇場」前來表演《是有奪久，沒有唱歌了我們》，作品取材阿美族「有歌即有舞」精神，透過當代表現語彙呈現身體與歌謠的深層連結以「奪」字強化族語語感，回應現代環境中對文化記憶的呼喚，並展現出歌舞館「傳統活化、文化共演」主軸，盼從當代表演藝術實踐，廣邀民眾前來參與，體驗這場跨越時代與文化的身體對話。

原文發中心指出，歌舞館順應地形依山勢而建，一側依山，一側臨崖傍水，與自然環境緊密結合，而流線形屋頂就是與隘寮南溪溪谷的意象，透過強烈的動感曲線彷彿波浪或羽翼，象徵著自然、自由與部落文化中與自然共生的理念並呼應原住民族崇敬天地自然。

邱黃肇崇說，歌舞館外部立面則以白色與灰色調為主，搭配金屬材質屋頂，展現簡潔現代感，呼應傳統建築中對光影的運用，空間簡單卻帶來層次，而入口以弧形玻璃帷幕牆呈現，既開放又具有儀式感，形成觀眾進入時的視覺焦點，周圍道路沿著山勢蜿蜒而行，建築本體也依照地形作了高低錯落的配置，且週圍是綠意環繞，形成觀景與展示的雙重價值，未來將成為兼具文化性、地景融合性與現代美學的建築，並且肩負起展示原住民族群豐富的歌舞藝術與精神文化的使命，成為屏東山區的新地標。

原住民歌舞館今天啟動試營運。（記者陳彥廷攝）

原住民歌舞館今天啟動試營運。（記者陳彥廷攝）

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