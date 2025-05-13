高雄河堤、屏東北葉國小交流，落實多元文化拉近學童城鄉距離，圖為河堤國小小朋友表演。（河堤國小提供）

2025/05/13 23:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市河堤國小與屏東縣北葉國小今（13）日，舉辦一場跨縣市文化交流活動，藉由族語與母語的歌謠傳唱及創新科技體驗，讓兩校學生在溫馨氛圍中深入認識彼此的文化背景，落實多元文化教育的精神。

北葉國小歌謠隊屢次在全國比賽中脫穎而出，此次交流，帶來令人驚艷的排灣族歌謠演出，展現原住民族豐富的音樂底蘊；河堤國小則以弦樂團與閩南語歌謠隊畏演，迎接來訪嘉賓，兩隊皆在市級競賽中獲得優異成績，表演實力堅強，展現校園藝術教育的豐碩成果。

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河堤國小校長杜昌霖表示，交流活動的發起，源自河堤國小校長杜昌霖與北葉國小校長高至誠的友誼，兩人都曾擔任各自縣市人權教育議題輔導團召集人，長期推動尊重多元文化與保障學生學習權的理念。

杜昌霖說，透過這場充滿教育意義的交流活動，不僅加深兩校學生對不同族群文化的理解與尊重，也促進彼此的友誼與互動；高至誠表示，這是一場令人難忘的旅程，北葉國小的排灣歌謠隊走出山林，帶著家鄉的歌聲與驕傲，來到高雄市河堤國小，開啟一場跨越地域與文化的美麗交流。

城鄉兩校文化交會，不只是彼此欣賞，更是一場互相啟發的學習，學童們用音樂和笑聲作為共同語言，彼此感染、彼此鼓舞，這是課堂中學不到的珍貴經驗。

高雄河堤、屏東北葉國小交流，落實多元文化拉近學童城鄉距離。圖為北葉國小小朋友表演。（河堤國小提供）

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