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    藍白延長老舊核電廠年限 周春米：屏東人未來不容粗暴決定！

    位於屏東縣恆春的核三廠將於5月17日除役。（資料照）

    位於屏東縣恆春的核三廠將於5月17日除役。（資料照）

    2025/05/13 21:35

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕針對今天（13日）立法院藍白聯手三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，屏東縣長周春米今晚表示，核電存廢可以討論，但屏東人的未來不容粗暴決定；藍白聯手強行三讀通過修正案，將核電廠最長運轉年限從40年延長至60年，「這豈止鴨霸，根本就是粗暴！」。

    屏東縣長周春米透過臉書表示，核廢料處置問題至今未解，蘭嶼承受核廢貯存已43年，依然等不到正義，核一、核二雖已除役，如今卻將延役矛頭指向屏東核三，這種「輕屏東」的政治手段，實在讓人無法接受。

    周春米說，5月17日，核三廠2號機即將除役，屏東人等待了四十年，卻在最後一刻被政治操作推翻，這是對安全的輕視，對地方的不尊重，更是對屏東未來的踐踏！

    周春米嚴正聲明指出，核電重啟應符合「程序正當、尊重專業、確保安全」，絕對不能倉促上路，不能以政黨算計凌駕民意，更不能罔顧公平正義！「身為屏東縣長，我與鄉親堅定站在一起」，守護這塊土地的安全與尊嚴，屏東要乾淨能源，不要政治風險；要永續發展，不要倒退決策！

    屏東縣長周春米晚間聲明立場。（取自屏東縣長周春米臉書）

    屏東縣長周春米晚間聲明立場。（取自屏東縣長周春米臉書）

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