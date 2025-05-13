盧秀燕搶先曝中捷藍線簽約邀3駐台代表 綠營轟掩蓋預算暴增7成責任

台中捷運藍線機電工程明天簽約。（資料照，台中市政府提供）

2025/05/13 21:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運藍線6月動工在即，藍線機電系統等工程訂明天（14日）簽約，台中市長盧秀燕今天邀請台北市長蔣萬安及工程跨國團隊的法國、新加坡、韓國駐台代表等「重量級人物」一起見證。多名議員質疑，工程預算暴增257億，未送議會備查偷渡預算，卻未對外說明，只會華而不實搏聲量，規避經費暴增責任。

台中捷運藍線設置20座車站及1座五級維修廠，台中市捷運工程局指出，明天簽約的「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」，涵蓋通訊式列車控制（CBTC）的全自動無人駕駛系統，並納入台灣首座位於山坡地階梯式維修機廠，龍井機廠土建工程也併入此項統包工程內一併推動，開放國際廠商競標，4月7日公告決標，由國際大廠新加坡商新加坡科技電子有限公司、法商阿爾斯通運輸股份有限公司、中鼎工程股份有限公司及韓商現代樂鐵股份有限公司共同承攬，市府訂明天舉辦簽約儀式。

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盧秀燕今天提早曝光邀請貴賓名單，她說，台中市第一條捷運綠線委由台北市府代為興建，市府自建第二條捷運藍線，請台北市政府當顧問，藍線預計下個月動工，特別邀蔣萬安代表台北市府來見證。

盧秀燕說，至於全線機電標及維修廠工程標案由包括法國、新加坡、韓國及台灣等跨國團隊得標，因此邀法國、新加坡及韓國等3駐台代表見證簽約，預計下個月動工。

不過，議員江肇國多次質疑機電標預算從351億增為608億，暴增73％，預算一口氣增加257億，市府既未報中央審議、未送議會備查，更未曾對外說明，完全規避監督；議員陳淑華批評，盧秀燕行政作為嚴重走鐘，偏好流於形式、華而不實，迴避捷運藍線機電標經費暴增的責任，台中需要真正落實施工效率、安全措施的市長，不要只會只搏眼球、搶聲量、擦脂抹粉的市府。

市議員陳俞融也質疑，機電標預算暴增257億，繞過議會偷渡預算，嚴重踐踏民主與財政程序，市府聲稱「總預算不變」，但多出的257億元恐怕只能靠挪用其他藍線經費，勢必排擠原有藍線規劃。

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