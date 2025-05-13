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    內政部擬推「婚育宅」 加碼補貼、優先入住4大方向助青年成家

    政部表示，將以補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社宅4大方向，協助青年安心成家、婚育家庭穩居照顧，經費預計爭取國庫補助住宅基金支應。（情境照）

    政部表示，將以補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社宅4大方向，協助青年安心成家、婚育家庭穩居照顧，經費預計爭取國庫補助住宅基金支應。（情境照）

    2025/05/13 20:09

    〔記者李文馨／台北報導〕行政院長卓榮泰表示，內政部將推動「婚育宅」概念，單身民眾結婚、生子，租金補貼將再加碼。對此，內政部表示，將以補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社宅4大方向，協助青年安心成家、婚育家庭穩居照顧，經費預計爭取國庫補助住宅基金支應。

    卓榮泰在Podcast節目「法律白話文」專訪上表示，「有房子住」應該要比「買得到房子」為優先，內政部最近將推出「婚育宅」，單身民眾若住在青年住宅或社會住宅，一旦要結婚、生小孩，租金補貼可再加碼，生1胎就加50%，再生1胎再加50%。

    內政部表示，行政院政務委員陳時中與各部會共同規劃友善婚育住宅政策、擴大租屋協助，「婚育宅」政策是針對少子女化所提出，主要讓青年人「穩居」，才能讓青年人願意結婚、生養小孩。

    內政部指出，透過對原有租金補貼、包租代管、直接興辦社會住宅的政策優化，以補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項、優先入住社宅四大方向，協助青年安心成家、婚育家庭穩居照顧，所需經費將積極爭取國庫補助住宅基金支應。

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