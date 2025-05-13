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    吹東風致PM2.5、臭氧污染 台中明起兩天空品亮橘燈

    台中市明起兩天14、15日因風場改變、位於背風側，空品變差、亮橘燈。（環保局提供）

    台中市明起兩天14、15日因風場改變、位於背風側，空品變差、亮橘燈。（環保局提供）

    2025/05/13 20:27

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕衛生局提醒，明（14）日環境風場為偏東風至東南及15日環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件不佳，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，未來二日中部地區空品皆有達到「橘色提醒」等級之虞，指標污染物為「臭氧八小特」或「細懸浮微粒」，提醒敏感族群留意空品變化，外出做好防護措施。

    環保局指出，依環境部及中央氣象署預報資料顯示，明日環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件不佳，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；15日環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，未來2日中部地區空品皆可能達「橘色提醒」等級，指標污染物明日為「臭氧八小時」、15日為「臭氧八小時」及「細懸浮微粒」。

    環保局表示，因空氣品質受到地形及氣候影響，不確定性高，民眾仍需留意空品變化，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免午後在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。

    環保局表示，市府已啟動應變措施，並規劃明日持續針對固定污染源（智慧監控科技執法及執行專案稽查）、移動污染源（車輛影像辨識作業及夜間執行改裝車排氣攔檢）及逸散污染源（露天燃燒好發地區智慧監控及餐飲業查核輔導）等進行應變作業，另環保局亦橫向透過各局處相關網站、群組及APP發布警告注意事項，並通知學校、護理之家、復健機構、長照機構及社福機構，彈性調整相關活動及落實防護措施。

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