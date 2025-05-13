為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    立院大開老舊核電廠重啟後門 核安會：嚴格執行核安管制

    立法院三讀通過核管法修正案，放寬老舊已停機的核電廠可重啟20年，核安會表示將本於職責，嚴格執行核電廠安全管制。圖為已停役的核一廠。（資料照）

    立法院三讀通過核管法修正案，放寬老舊已停機的核電廠可重啟20年，核安會表示將本於職責，嚴格執行核電廠安全管制。圖為已停役的核一廠。（資料照）

    2025/05/13 20:22

    〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院今（13日）三讀通過「核子反應器設施管制法」（核管法）第6條修正草案，讓老舊、停機的核電廠可以再重啟20年；核能安全委員會傍晚表示，將審視修法衝擊，並本於職責嚴格執行核電廠安全管制。

    核安會指出，我國在制定核管法之初，即已參照國際核能法規，針對核電廠興建、運轉及除役各階段，訂定相關管制規定。其中，對於核電機組運轉執照期滿要繼續運轉者，亦已明訂提出申請換發執照之期限及相關技術評估要求，與先進國家作法相同。

    核安會表示，立法院這次三讀通過的核管法第6條修正草案內容，主要是放寬提出運轉執照換發申請期限之規定，並且允許執照屆期之機組，仍可申請換發運轉執照。

    對此，政府已多次表示，核電的使用要以確保核安、核廢料可處理及社會有共識為前提。若核電廠執照屆期後要繼續運轉，仍須由經濟部及台電公司就機組現況，依照法規要求及採用和國際一致的安全標準與作法，評估繼續運轉的安全性、可行性及執行效益，決定是否提出換照申請。

    核安會強調，作為我國核能安全主管機關，將審視修法對相關法規的影響，並持續本於職責與專業，做好核電廠各項安全管制工作，為民眾安全把關。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播