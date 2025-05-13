立院大開老舊核電廠重啟後門 核安會：嚴格執行核安管制

立法院三讀通過核管法修正案，放寬老舊已停機的核電廠可重啟20年，核安會表示將本於職責，嚴格執行核電廠安全管制。圖為已停役的核一廠。（資料照）

2025/05/13 20:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院今（13日）三讀通過「核子反應器設施管制法」（核管法）第6條修正草案，讓老舊、停機的核電廠可以再重啟20年；核能安全委員會傍晚表示，將審視修法衝擊，並本於職責嚴格執行核電廠安全管制。

核安會指出，我國在制定核管法之初，即已參照國際核能法規，針對核電廠興建、運轉及除役各階段，訂定相關管制規定。其中，對於核電機組運轉執照期滿要繼續運轉者，亦已明訂提出申請換發執照之期限及相關技術評估要求，與先進國家作法相同。

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核安會表示，立法院這次三讀通過的核管法第6條修正草案內容，主要是放寬提出運轉執照換發申請期限之規定，並且允許執照屆期之機組，仍可申請換發運轉執照。

對此，政府已多次表示，核電的使用要以確保核安、核廢料可處理及社會有共識為前提。若核電廠執照屆期後要繼續運轉，仍須由經濟部及台電公司就機組現況，依照法規要求及採用和國際一致的安全標準與作法，評估繼續運轉的安全性、可行性及執行效益，決定是否提出換照申請。

核安會強調，作為我國核能安全主管機關，將審視修法對相關法規的影響，並持續本於職責與專業，做好核電廠各項安全管制工作，為民眾安全把關。

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