翁素蕙遭爆靠關係當選副董 台大EMBA校友基金會：不實指控

台大EMBA校友基金會秀出歷屆董事長與副董之名單。（台大EMBA校友基金會提供）

2025/05/13 20:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕在台大EMBA就讀的禮客OUTLET創辦人翁素蕙遭爆料，她與校方關係良好，台大EMBA校友基金會為她量身打造「翁素蕙條款」，助她選上基金會23屆副董事長。對此，台大第23屆EMBA校友基金會說，指控與事實不符，副董事長是依法依規長年設置，選舉過程公平、公正、公開，於法有據，絕對可受公評，對指控將保留法律追訴權。

翁素蕙遭爆，與其友好的台大管理學院院長胡星陽、基金會執行長陳家麟與部分董事，提名資格不符的翁素蕙，還違反議程剝奪董事投票權，鼓掌通過由她接任副董事長，爆料者指稱，翁素蕙不受EMBA校友支持。

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台大EMBA校友基金會說，第23屆副董事長的選舉程序完全合法透明，經得起外界檢視，選舉公平、公正、公開，當場若有異議可提出，但不能選輸後才惡意攻擊、編造故事，翁「不符合資格」及「沒有校友支持」等說法毫無根據。

台大EMBA校友基金會第23屆法務長，律師郭思吟則說，基金會就第23屆副董事長之選舉，係依據「財團法人法」及基金會10多年來遵行之「內部組織辦法運行條例」，由第22屆全體董事以選舉選票多數決推舉出候選人，再由23屆全體董事於董事會以無異議全數通過完成，絕對合法並於法有據。

郭思吟提到，另查台大EMBA校友基金會歷屆董事長與副董之名單，EMBA校友基金會自第9屆起即設有副董事長職務，至今為第23屆，故已設置整整14年，並非為翁素蕙量身打造「副董事長」職務。

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