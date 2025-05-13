低溫期過長 芬園黑葉荔枝產量僅3成

芬園鄉農會總幹事黃翊愷今天勘察荔枝園，對於黑葉荔枝著果率不佳感到憂心。（記者湯世名攝）

2025/05/13 20:22

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉是全縣最大的黑葉與糯米荔枝產地，總面積700公頃，今年疑受氣候異常影響，荔枝著果率不佳，預估產量僅3成。農會總幹事黃翊愷今天勘察後指出，儘管今年荔枝椿象數量大減，但低溫期過久，著果率不佳，產量只比去年稍好。

芬園黑葉荔枝栽種面積約550公頃，糯米荔枝則是150公頃，兩項都是全縣最多。2023年雨水少氣候穩定，黑葉、糯米荔枝大爆發，產量是以往的10倍，也使得荔枝價格崩跌，荔枝滯銷導致有果農「棄收」；去年正好相反，受天候異常、荔枝椿象危害等因素影響，加上時而高溫，時而下大雨，荔枝出現落果或裂果，造成著果率更慘，黑葉與糯米荔枝大減9成，果農無荔枝可賣，欲哭無淚。

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今天前往荔枝園勘查的農會總幹事黃翊愷指出，前年與去年黑葉、糯米荔枝採收「兩極化」，今年好不容易危害荔枝最嚴重的荔枝椿象防治有成，數量大減，果農都盼望荔枝盛產時，竟又遇上低溫期過長，3月還有冷氣團，加上幾波高低溫差，該熱的時候不熱，因此儘管開花率高，但氣候異常造成母花多、公花少，導致著果率不佳；今年預估產量為3成，部分果農可以收到5成，但比去年好不了多少，有部分果農甚至幾乎全園棄收。

他表示，今年荔枝採收期都往後延半個月，黑葉荔枝約為6月底，糯米荔枝7月初；後續產量還要再觀察，今年若價格不錯，農會就不會啟動收購措施，至於是否會向政府單位申請災害補助，也是需要再觀察。

芬園鄉黑葉荔枝今年著果率不佳，農會預估產量3成。（記者湯世名攝）

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