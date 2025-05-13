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    首頁　>　生活

    狗狗溜出門翻找食物頭套塑膠袋窒息亡 飼主挨罰1萬5

    三重區有隻狗狗日前溜出家門，隨後被人發現頭套塑膠袋倒臥門口，緊急送醫但已無生命跡象；圖為牠的頭部套塑膠袋折返回家畫面。（新北市動保處提供）

    三重區有隻狗狗日前溜出家門，隨後被人發現頭套塑膠袋倒臥門口，緊急送醫但已無生命跡象；圖為牠的頭部套塑膠袋折返回家畫面。（新北市動保處提供）

    2025/05/13 20:52

    〔記者董冠怡／新北報導〕三重區有隻狗狗日前溜出家門，隨後被飼主發現頭套塑膠袋倒臥門口，緊急送醫但已無生命跡象，新北市動物保護防疫處長楊淑方今天表示，飼主起初懷疑愛犬遭蓄意傷害故而報警，然而警方調閱監視器發現，犬隻是在外頭翻找垃圾袋時，頭部誤套塑膠袋窒息而死，案情出現反轉，飼主則因疏於照顧挨罰1萬5000元。

    楊淑方指出，動保處近日獲報該犬隻疑似被人害死，因而聯繫飼主希望能將大體解剖，了解死因並檢驗有無毒物反應，未料飼主卻說想要銷案，經約談得知，狗狗趁著住家門未關緊、無人留意下自行外出，並似於塑膠袋翻找食物時，不慎被袋子掩住口鼻窒息死亡。飼主未妥善照顧，導致犬隻獨自外出，誤觸危險物品過世，涉違動物保護法，可處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

    動保處提醒，這起事件中，民眾任意丟棄垃圾也是肇因之一，除了塑膠袋，常見如丟棄套橡皮筋的便當，狗狗進食時嘴部意外被綑綁而壞死，甚至不幸身亡，類似情況屢見不鮮，呼籲不要亂丟垃圾，污染環境之餘，也有可能成為動物致命陷阱。

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