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    剴剴案一審重判 兒盟愧疚遭保母欺瞞、已改進督導系統

    剴剴案13日下午一審宣判，台北地院寶慶院區國民法官法庭外，關注此案的民眾到場排隊準備旁聽，同時聲援剴剴。（記者廖振輝攝）

    剴剴案13日下午一審宣判，台北地院寶慶院區國民法官法庭外，關注此案的民眾到場排隊準備旁聽，同時聲援剴剴。（記者廖振輝攝）

    2025/05/13 19:52

    〔記者吳柏軒／台北報導〕剴剴案一審宣讀，虐死剴剴的劉姓保母姊妹遭判無期徒刑與18年刑期，而當初剴剴是由兒福聯盟負責出養程序，並派社工訪視，也再度面臨檢討；兒盟今（13日）聲明，遭保母欺瞞不能阻止悲劇發生，萬分愧疚，並已調整改進服務、督導系統等，強化為幼兒保護。

    一歲半男童剴剴前年被劉姓保母照顧，遭保母姊妹2人虐待致死，該案今台北地方法院一審宣判，劉彩萱判無期徒刑、劉若琳判18年；對此，兒盟表示，尊重司法對保母的判刑，並緊盯法院審理過程，更加清楚事實真相，而身為服務提供者，遭保母欺瞞，未能提前阻止悲劇發生，感到萬分愧疚，再次表達誠摯歉意。

    而大眾無法諒解兒盟督導管理制度無法解救剴剴，兒盟表示，知道自己有不足的地方，若將來司法程序認定須負法律責任，絕不迴避、勇於承擔。

    兒盟指出，30年來在收出養路上與政府、專業人士、近百名保母攜手陪伴1200多名出養兒童走向新生，保母曾是最倚重的夥伴之一，但剴剴事件中保母的惡意虐待，格外痛心，1年多來檢討內控內稽制度與風險管理機制，調整組織人事與工作流程，改進服務、督導系統，強化幼兒保護。

    兒盟表示，其中，針對六歲以下嬰幼兒且評估為中、高風險個案，增加督導陪同社工一共2人進行訪視，且進一步由資深督導定期重複檢視案件的風險程度。

    而除法定責任通報外，當孩子有受傷、經常生病等風險狀況發生時，兒盟社工需依風險層級進行會內危機回報，風險層級高者須於1小時內回報、風險中度者須於24小時內回報，經由督導及行政主管進行2層評估判斷，並適時啟動外部專家傷勢複判等處理機制。

    另外，也全面強化兒盟社工兒虐辨識相關訓練，去年全體已完成相關訓練，並納入每年在職、新進社工的強制訓練中，確保每位社工都能持續提升兒虐辨識能力。

    兒盟也建議，成立中央兒少事務專責機關，統籌規劃兒少政策。儘速通過托育專法，建立不利處境、特殊需求幼兒優先收托及補（協）助機制。兒權法增修「保護處遇與替代性照顧」專章，精進兒保及兒少安置制度。期盼與社會一起打造一張綿密有效的兒童保護網。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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