「2025花現台七─繡球金針農遊趣」賞花路線、交通攻略報你知

大溪警分局於大溪、復興花季活動期間實施交通管制。（大溪警分局提供）

2025/05/13 20:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府農業局辦理「2025花現台七─繡球金針農遊趣」系列活動，其中繡球花今年延後開花，預計5月下旬進入盛開期，農業局考量會場周邊道路路幅狹窄，為避免參觀民眾車輛違規停放，主辦單位於於介壽國中、仁愛停車場及上台地停車場等復興區仁愛商圈內（車位共433個）及大溪區慈湖停車場（車位計250個），均提供予賞花遊客車輛停放，並於假日派遣4輛免費接駁車接駁遊客前往活動主會場，以有效紓解賞花車潮。

農業局表示，因應活動假日期間賞花人潮，部分道路將進行交通管制，建議民眾搭乘接駁車前往。假日區外接駁從上午7時30分發車至下午4時30分、園區內接駁為上午8時至下午4時，每30分鐘行駛一班。民眾只要記住「大溪紅」、「三峽綠」、 「藍線自由行」即可輕鬆接駁。

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▲「大溪紅」-國道3號大溪方向的遊客，可停車至慈湖停車場，搭乘紅線接駁專車前往葉家千金站，步行600公尺即可抵達賞花區。

▲「三峽綠」-國道3號三峽方向的遊客，可停車至角板山商圈介壽國中停車，搭乘綠線接駁專車至葉家千金站，步行600公尺即可抵達賞花區。

▲「藍線自由行」-葉家千金（主展場/怡德休閒農莊、陽光休閒農莊）-枕頭山口（接駁總站）-祿客農莊（賞花區）

大溪警分局於17、18和24、25日兩週假日的上午8時至下午6時祭出交通管制措施，賞花遊客可將車輛停放仁愛停車場、上台地停車場及慈湖停車場，平日期間不管制。

另外，管制期間，復興區枕頭山道路禁止車輛進入路段；台7線12.4至15公里道路禁止汽機車臨停路段；禁止車輛進入路段除消防車、救護車、接駁車、其他緊急救援車輛及管制範圍內居民外，其他汽機車輛禁止進出，管制路段及管制時間視現場人車疏運需求機動調整。編排警力於會場周邊重要路口指揮疏導，並執行違停車輛取締請民眾勿違規停車。

大溪警方呼籲遊客配合警方及工作人員的指揮與管制，並盡量利用大眾運輸前往，減少塞車的不便。

由繡球花妝點而成的裝置藝術「花湯滿溢」高達3米，以茶壺與茶杯為靈感，將原本如絲絹般潺潺流下的茶湯，加入創意幻化為繽紛盛開的繡球花，設計出獨特造景，成為台7線枕頭山商圈全新打卡地標。（記者李容萍攝）

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