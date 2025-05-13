為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    謠傳日本7/5將有大地震 地震專家「目前沒有徵兆」

    前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋認為，日本周邊目前並沒有任何要發生大地震的徵兆，相關說法「謠言成份較大」。（資料照）

    前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋認為，日本周邊目前並沒有任何要發生大地震的徵兆，相關說法「謠言成份較大」。（資料照）

    2025/05/13 19:45

    〔記者林志怡／台北報導〕日本漫畫家龍樹諒的作品「我所看見的未來」曾精準預言到日本311大地震，同一部作品中也提到，2025年7月5日會發生一場震央位於日本、台灣以及菲律賓海域之間的大地震也引起許多讀者的關注，但對此前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋認為，日本周邊目前並沒有任何要發生大地震的徵兆，相關說法「謠言成份較大」。

    郭鎧紋指出，在過去的地質觀測紀錄中，日本周邊曾發生過2次規模9.0的大地震，其中一起是2011年的311大地震，另一起則是1952年發生於俄羅斯堪察加半島的堪察加地震，後者是由太平洋板塊在千島海溝沉入鄂霍次克板塊引起，而千島海溝就位在日本的東方，且前述2次地震都引發了嚴重的海嘯。

    針對堪察加地震，郭鎧紋指出，當次地震發生於11月4日，但日本北海道在同年3月4日也曾有8.1的大地震出現，在堪察加地震發生前，也密集出現多達26起規模6以上的地震，俄羅斯也出現2起規模6以上的地震，明顯較平時更加頻繁。

    郭鎧紋也提到，311大地震前，日本同樣出現震前有多個地震發生的情況，全球平均一週有2個規模6以上的地震，但311地震當週，全球累計有8起規模6以上的地震出現，其中3月6日2起、3月7日1起、3月9日5起，且3月9日的地震中有4起發生於日本，最大規模的一起達到7.3的水準。

    郭鎧紋說，當初大家都認為規模7.3的地震已經是主震，3月10日全球仍持續有規模6以上地震出現，沒想到2天後就在日本發生規模9.0的大地震，但從311大地震與堪察加地震的經驗來看，大地震發生前應是有前兆的，且可能以規模較大的地震頻繁出現來呈現。

    「日本目前沒有看到這麼明顯的前兆」，郭鎧紋直言，世界已經超過1300天沒有規模8或以上的地震出現，且規模6、規模7的地震出現頻率也低於正常值，顯示今年應該還處於地震的「平靜期」，雖後續還要持續觀測，但就現階段來說，日本7月將有大地震的說法「其實謠言成份較大」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播