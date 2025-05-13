謠傳日本7/5將有大地震 地震專家「目前沒有徵兆」

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋認為，日本周邊目前並沒有任何要發生大地震的徵兆，相關說法「謠言成份較大」。（資料照）

2025/05/13 19:45

〔記者林志怡／台北報導〕日本漫畫家龍樹諒的作品「我所看見的未來」曾精準預言到日本311大地震，同一部作品中也提到，2025年7月5日會發生一場震央位於日本、台灣以及菲律賓海域之間的大地震也引起許多讀者的關注，但對此前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋認為，日本周邊目前並沒有任何要發生大地震的徵兆，相關說法「謠言成份較大」。

郭鎧紋指出，在過去的地質觀測紀錄中，日本周邊曾發生過2次規模9.0的大地震，其中一起是2011年的311大地震，另一起則是1952年發生於俄羅斯堪察加半島的堪察加地震，後者是由太平洋板塊在千島海溝沉入鄂霍次克板塊引起，而千島海溝就位在日本的東方，且前述2次地震都引發了嚴重的海嘯。

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針對堪察加地震，郭鎧紋指出，當次地震發生於11月4日，但日本北海道在同年3月4日也曾有8.1的大地震出現，在堪察加地震發生前，也密集出現多達26起規模6以上的地震，俄羅斯也出現2起規模6以上的地震，明顯較平時更加頻繁。

郭鎧紋也提到，311大地震前，日本同樣出現震前有多個地震發生的情況，全球平均一週有2個規模6以上的地震，但311地震當週，全球累計有8起規模6以上的地震出現，其中3月6日2起、3月7日1起、3月9日5起，且3月9日的地震中有4起發生於日本，最大規模的一起達到7.3的水準。

郭鎧紋說，當初大家都認為規模7.3的地震已經是主震，3月10日全球仍持續有規模6以上地震出現，沒想到2天後就在日本發生規模9.0的大地震，但從311大地震與堪察加地震的經驗來看，大地震發生前應是有前兆的，且可能以規模較大的地震頻繁出現來呈現。

「日本目前沒有看到這麼明顯的前兆」，郭鎧紋直言，世界已經超過1300天沒有規模8或以上的地震出現，且規模6、規模7的地震出現頻率也低於正常值，顯示今年應該還處於地震的「平靜期」，雖後續還要持續觀測，但就現階段來說，日本7月將有大地震的說法「其實謠言成份較大」。

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