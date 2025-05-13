週三高溫飆33度！山區午後飄陣雨 4縣市紫外線達「危險級」

週三各地仍為晴到多雲。示意圖。（資料照）

2025/05/13 21:39

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（14日）台灣各地及澎湖、金門、馬祖地區，大多為多雲到晴，僅東北部、東南部及恆春半島地區，有零星的短暫陣雨；山區午後則有局部的短暫雷陣雨。

中央氣象署預報，週三環境風場為偏東到東南風，各地大多仍為晴到多雲，僅東半部及恆春半島地區，不定時會有零星的短暫陣雨；各地山區午後則有局部短暫雷陣雨，因此前往山區活動的民眾，請留意午後天氣的變化。而明日清晨及夜晚，馬祖與金門地區，易有局部霧或低雲影響能見度，請多加注意。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週三各地低溫約20至23度，但白天仍溫暖偏熱，各地高溫約29至33度，南部近山區會再更高，若有戶外活動請注意防曬並多補充水分。至於離島的澎、金、馬地區，均為晴到多雲，澎湖整天氣溫約24至29度；金門為21至28度；馬祖是21至26度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，到週五以前，各地的天氣還是以晴時多雲為主，僅午後山區在熱力作用下，有對流發展帶來的降雨可能。不過到了週末，鋒面將逐漸南下至北方海面，恐導致北部雲量增多，有局部短暫陣雨的機會；中南部沿海清晨時，則有零星小雨的可能。

紫外線指數部分，週三台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

​空氣品質方面，週三環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件不佳。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週三各地高溫約29至33度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

​空氣品質方面，週三西半部位於背風側，擴散條件不佳。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法