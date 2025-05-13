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    環南市場3個月停電10次 攤商怨北市府百億改建換來抹黑營運

    洪婉臻指，環南市場搬遷僅三個月，期間卻已發生10次停電事件，甚至一天停電好幾次，緊急照明系統未發揮作用，導致一樓攤位、二樓美食區及停車場等地陷入黑暗。（記者劉詠韻攝）

    洪婉臻指，環南市場搬遷僅三個月，期間卻已發生10次停電事件，甚至一天停電好幾次，緊急照明系統未發揮作用，導致一樓攤位、二樓美食區及停車場等地陷入黑暗。（記者劉詠韻攝）

    2025/05/13 19:59

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市最大的傳統市場「環南市場」啟用40餘年，議員洪婉臻今揭露，經過百億元改建的環南市場試營運啟用3個月間，已發生10次停電，導致攤商食材受損、冰箱損壞，2樓飲食區生意不佳，甚至強制對攤商收取百元水費。市場處回應，4次停電原因為計畫性停電，並有事前公告；其餘6次為無預警停電，經技師研判是台電電壓不穩；另基於使用者付費原則，公共用水應由全體攤商共同分攤公共用水費，未來將與研議未用水攤商免收基本費的可行性。

    洪婉臻指，環南市場搬遷僅3個月，期間卻已發生10次停電事件，甚至一天停電好幾次，緊急照明系統未發揮作用，導致1樓攤位、2樓美食區及停車場等地陷入黑暗，攤商及消費者僅能持手電筒或依賴機車燈照明，當中為台電問題，又或市府施工埋下的禍根？更離譜的仍是物管對於9次無預警停電竟毫無應變，面對攤商質疑時也僅草率回應，洪要求市場處提出明確賠償方案，同時徹查施工是否存在重大疏失。

    洪婉臻續指，環南市場2樓雜貨美食區人潮稀少，營運狀況不佳，加上租金昂貴，攤商恐面臨生存危機。洪補充，1、2期建築風格差異大，指示系統混亂，2樓飲食區設計不佳，環境如同監所；針對2樓人流少的問題，建議重新配置退場攤商的空位，若情況允許也可將2樓商家調至1樓；百億市場應有更高規的規劃，應將飲食區更名為美食街，如士林市場地下美食街。

    洪婉臻批評，有攤商陳情沒用水卻被迫付費136元，甚至多達162件連署要求市場處面對，並稱從過去舊環南至今，早已有603終止用水案，但市場處卻扯謊推個案、無視攤商抗議強制收費，呼籲市府應詳盡向攤商說明並提出解決辦法，確保使用者付費公平機制。

    環南市場林姓攤商受訪表示，確實多次發生停電事件，但向市場處反映相關問題，始終未見改善，身邊多名攤商申請停用水卻遭到拒絕。另有攤商說，2樓飲食區自凌晨開始營業，多個攤位於將近中午時分就陸續打烊，人流多集中於凌晨、上午2個階段。

    台北市場處回應，經查停電原因，其中4次為計畫性停電，皆有事前公告；其餘6次為無預警停電，經技師研判是台電電壓不穩，因此無法事前通知，後續將請工程代辦機關水利處檢討確認設計與施工有無疏失，並加強現有機電設施管理，以維護攤商用電安全。

    市場處說明，基於使用者付費原則，考量公共區域及設備如走道、廁所、空調及消防設備等需使用水，應由全體攤商共同分攤水費，另因環南市場均由自來水處設置水錶，公共用水度數依照水錶數量平均分配，若水錶拆除將無法分攤公共用水費並使其他攤商負擔加重。

    市場處表示，今年1月已函請自來水處不同意攤商自行申請拆錶，未來將與自來水處研議未用水攤商是否免收基本費的可行性。

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