屏縣府5年前捐防疫物資助秘魯 代表受贈者是新教宗良14世！

當時代表秘魯接受屏東縣政府捐贈防疫物資的神職人員，就是新教宗良十四世。（資料照，屏東縣政府提供）

2025/05/13 19:05

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5年前台灣防疫物資受贈人竟是新教宗 周春米曝這些人成就美談

〔記者陳昀／台北報導〕花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇今在Threads平台分享，2020年疫情期間曾有200個印有「Taiwan can help， Pingtung can help」的防疫物資紙箱，從台灣無償捐贈給秘魯當地的醫療與慈善機構，當時接受捐贈的神職人員，就是新任天主教教宗良十四世，而這件美事，也是時任屏東縣長、現任總統府秘書長潘孟安成就的善舉。

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近日羅馬天主教會選出樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）為新任教宗，封號「良十四世」（Pope Leo XIV），擁有美國與秘魯雙重國籍的新教宗大半生涯都在秘魯傳教，關懷弱勢與勞動階級，深受人們愛戴。良十四世擔任主教期間，COVID-19肆虐，他帶頭購買氧氣設備，協助有需要的人們，罕為人知的是，早在2020年疫情期間，良十四世就已與台灣締下緣分。

賴賢勇指出，2020年9月6日有2000個上面印有「Taiwan can help， Pingtung can help」的紙箱，從台灣飄洋過海到秘魯，無償捐贈給當地醫療與慈善機構。當時接受台灣捐贈的神職人員，就是現在的天主教教宗良十四世，「這件美事，是屏東縣縣長潘孟安成就的善舉」，他只是居中聯繫協調，昨天收到秘魯友人再次傳訊感謝，因此發文感謝屏東縣政府。

回顧COVID19期間，當時台灣防疫經驗獲得國際社會高度肯定，在確保國內需求優先、海外國人受到照顧，政府行有餘力同時，也不吝捐贈防疫物資到全世界，以具體行動「TAIWAN CAN HELP」彰顯台灣有能力也有意願善盡責任、為世界貢獻力量。時任屏東縣長潘孟安則指示縣府團隊協助開發醫療用的「台灣BOX」，包括拋棄式圍裙、防護面罩、護目鏡、檢驗用手套等防疫物資，並捐贈給日本大阪、神戶、札幌、美國亞利桑那州、秘魯等國家及城市。

2020年9月，秘魯當地疫情嚴重，屏東縣政府隨即寄出抗疫防護箱給秘魯，當時潘孟安更錄製問候影片，希望遠在南美洲的秘魯人民一切安好，並強調屏東是地球公民的一份子，期待盡一份力量，讓世界更美好，當時秘魯米拉弗洛雷斯區市長莫里納也舉辦捐贈記者會，感謝屏東協助。

值得注意的是，當時接受遠從台灣飄洋過海到秘魯的「台灣BOX」的神職人員，就是現任天主教教宗良十四世。對此，屏東縣長周春米表示，5年前的Taiwan Box見證屏東與良十四世教宗的奇妙緣分；立法委員伍麗華也稱「很美的訊息」。

2020年代表秘魯接受屏東縣政府捐贈防疫物資的神職人員，如今成為新教宗良十四世。（資料照，屏東縣政府提供）

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