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    嘉市慶建城預算 遭疑重疊浪費砸大錢行銷

    嘉市議員戴寧（右）今天針對「320+1嘉市城市博覽會」總質詢市府文化局長謝育哲（左）。（記者丁偉杰攝）

    嘉市議員戴寧（右）今天針對「320+1嘉市城市博覽會」總質詢市府文化局長謝育哲（左）。（記者丁偉杰攝）

    2025/05/13 20:22

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉市12月將舉辦「320+1嘉市城市博覽會」，慶祝諸羅建城321年，活動經費高達9900萬元，議員戴寧今天總質詢說，「展覽內容策劃與執行」與「展區設計與場地規劃」兩項目各編列2千萬元，占總預算40％，質疑有重疊浪費之嫌？「整合行銷」經費高達1400萬元，占總預算14％，有無必要性？要求市府文化局長謝育哲針對經費結構「說清楚、講明白」，讓活動產生實質效益。

    謝育哲回應說，活動將透過創意策展與市民共創行動，向大家展現嘉義城市魅力與國際競爭力。

    城市博覽會活動橫跨三週，自12月12日起至28日。戴寧在質詢中，針對活動經費編列、執行細節與成效評估提出多項質疑，要求文化局「向市民交代清楚」，並呼籲市府以公開透明與務實效益為原則執行本案。

    戴寧指出，「展覽內容策劃與執行」與「展區設計與場地規劃」兩項目各編列2千萬元，質疑是否有公開徵件？是否採透明設計標案機制？又是否鼓勵本地創作者參與？

    此外，「整合行銷」經費達1400萬元，相關媒體採購、行銷活動有無KPI評估？與在地媒體合作比例為何？是否僅流於購買廣告與看板？應有具體成效報告。

    對於文化局預估活動帶來290萬參觀人次及18億元產值，戴寧質疑「參觀人次是否重複計算？有無第三方流量驗證？又以每人消費640元推估產值，有無實際消費力調查佐證？」要求文化局提供完整計算公式與資料依據。

    謝育哲解釋，為做好預算控管，及吸引不同單位或不同領域人才加入，讓活動內容更豐富多元，因而分成「展區設計與場地規劃」及「展覽內容策劃與執行」兩項目；城市博覽會訴求對象是全國甚至國際，將透過各種行銷方式向大家展現嘉義城市魅力與國際競爭力。

    謝育哲說，文化局後續也將陸續規劃與各商業、學（協）會展開說明會及聯名活動，擴大在地參與及旅客體驗。

    嘉員戴寧今天總質詢說，「展覽內容策劃與執行」與「展區設計與場地規劃」兩項目各編列2千萬元，質疑有重疊浪費之嫌？（記者丁偉杰攝）

    嘉員戴寧今天總質詢說，「展覽內容策劃與執行」與「展區設計與場地規劃」兩項目各編列2千萬元，質疑有重疊浪費之嫌？（記者丁偉杰攝）

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