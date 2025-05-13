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    北市防針孔偷拍擴大60餘類場所 幼園、動物園、補習班都納入

    台北市政府市政會議昨通過「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」，擴大將補習班、課後照顧服務中心、文教藝文場館、按摩美容瘦身中心、兒少及老人長照等60餘類公共場所。（資料照）

    台北市政府市政會議昨通過「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」，擴大將補習班、課後照顧服務中心、文教藝文場館、按摩美容瘦身中心、兒少及老人長照等60餘類公共場所。（資料照）

    2025/05/13 19:28

    〔記者何玉華／台北報導〕偷拍問題越來越猖獗，台北市政府市政會議今通過「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」，擴大將補習班、課後照顧服務中心、文教藝文場館、按摩美容瘦身中心、兒少及老人長照等60餘類公共場所，列入實施範圍並明定主管機關，預計5月底前發布實施；因影響業者為數眾多，將以3個月為緩衝宣導期。

    台北市政府建築管理處指出，防針孔攝影管理辦法於2002年7月26日訂定發布，施行已逾20年，此次修正重點是擴大應實施針孔攝影偵測的公共場所，進一步細分多達60餘類，包含教育局、社會局、文化局、衛生局、體育局等管轄公共場所，以保障民眾在公共場所的隱私權。

    業者應對場所的廁所、浴室、更衣室、哺（集）乳室或其他類似設施，實施反針孔攝影偵測，並作成紀錄，每月至少執行一次；必要時，管理機關得要求增加執行次數。若有規避、妨礙、拒絕檢查，得實施行政指導，若發現有涉違反刑法妨害秘密罪者，將報警移送法辦。

    建管處說明，由於影響業者為數眾多，將於修正發布施行日起3個月過渡作為緩衝宣導期，業者務必依法提早因應落實相關偵測執行作業。

    台北市政府市政會議昨通過「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」，擴大將60餘類公共場所，列入實施防針孔攝影範圍，紅字為新增部分。（台北市政府提供）

    台北市政府市政會議昨通過「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」，擴大將60餘類公共場所，列入實施防針孔攝影範圍，紅字為新增部分。（台北市政府提供）

    台北市政府市政會議昨通過「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」，擴大將60餘類公共場所，列入實施防針孔攝影範圍，紅字為新增部分。（台北市政府提供）

    台北市政府市政會議昨通過「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」，擴大將60餘類公共場所，列入實施防針孔攝影範圍，紅字為新增部分。（台北市政府提供）

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