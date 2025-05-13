請改道！ 台61線白沙屯北上出口匝道 5/14~5/16施工封閉

用路人可先由新埔出口匝道（115K）離開，經由新埔聯絡道往台1線繼續北上行駛。（圖由苗栗工務段提供）

2025/05/13 19:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕交通部公路局苗栗工務段為辦理台61線北上111K白沙屯出口匝道路面改善工程，將於5月14日上午8點封閉北上出口匝道，至5月16日下午6點解除封閉，作業期間為維護用路人安全將禁止車輛由該匝道進出，請用路人行經施工區域時遵循交通引導行駛並減速慢行。

苗栗工務段表示，封閉期間，欲從白沙屯出口匝道離開台61線之車輛可先由新埔出口匝道（115K）離開，經由新埔聯絡道往台1線繼續北上行駛；或再往前由赤土崎出口匝道（109K）離開，行駛苗32鄉道南下往台1線方向。請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分臺路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告（https://www.thb.gov.tw/）及智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/）。

用路人也可再往前由赤土崎出口匝道（109K）離開，行駛苗32鄉道南下往台1線方向。（圖由苗栗工務段提供）

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