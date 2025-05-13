公園玩沙挖出一堆龜蛋 中市豐樂公園一年撈出近千隻烏龜

台中市豐樂公園的水池內有相當多本土及外來的烏龜。（市府提供）

2025/05/13 18:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市豐樂公園已成為烏龜公園？市議員吳佩芸今天在市議會指出，有民眾帶著小朋友在豐樂公園的沙坑玩，竟挖到一堆龜蛋，更有母龜跑出水池尋找產卵處，遭到路殺，而負責維護公園的廠商，一年要撈出近千隻烏龜，由於豐樂公園有水池，已成為民眾放生的場地，造成許多外來種破壞生態，她要求市府要提出改善對策，有效進行龜口控制，並設置友善產房（巢箱），讓母龜一上岸就能有合適的空間生產。

建設局長陳大田表示，生態維護仍需平衡，會在龜口控制上，需分辨本土種及外來種烏龜也需控管數量；而在烏龜孵育方面，也預計於6月份開始試辦建置友善產房，讓烏龜安心生產。

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吳佩芸表示，上週有民眾帶著小朋友去公園的沙坑玩耍時，竟然中挖出了一堆蛋，她詢問負責維護公園的廠商，表示光是一個月就需要撈出約80隻來控管數量，等於1年將近要撈快千隻烏龜，相當令人吃驚。

她表示，豐樂公園的水池中，除了本土種的斑龜外，更有外來種的紅耳泥龜、地圖龜等品種，會破壞生態，而且烏龜為了產卵，會走到沙坑，不小心就被路殺。

吳佩芸表示，為保護烏龜，要求市府水池附近建置友善產房，讓母龜一上岸就能有合適的空間來生產，進以減少烏龜到沙坑產卵的機會且在龜口控制上，需分辨本土種及外來種烏龜。

市議員吳佩芸指豐樂公園一年要撈出近千隻烏龜。（記者蘇金鳳攝）

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