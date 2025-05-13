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    台鐵「誤點10分鐘可退票」 6/23新制上路

    台鐵更新旅客運送契約，新制6/23日上路。（記者吳亮儀攝）

    台鐵更新旅客運送契約，新制6/23日上路。（記者吳亮儀攝）

    2025/05/13 18:44

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵誤點情況不時發生，甚至因設備或意外導致大延時；台鐵公司在官方網站公告更新「旅客運送契約及其附則」，主要有兩種情況更新，包括誤點10分鐘可退票、不收手續費，以及遺失車票退費的手續費可降低。新規定在6月23日上路。

    台鐵公司在官方網站公告更新旅客運送契約，若列車故障或發生不可歸咎於旅客情況，導致列車誤點10分鐘，乘客不願等待搭乘，可於1年內退票且不收手續費；另外，旅客若尋獲遺失車票，可在1年內申請退款，手續費將從原本的每張票價20％，降至為10％，且不得低於20元，上述2項新政策預計6月23日起生效。這項新的契約也和新的台鐵票價方案同一天上路。

    因之前的運送契約沒有載明因為台鐵延誤的時間長度，所以在退票時會出現爭議。新的契約明訂，有這些情形之一者，除電子票證、定期票旅客分別依其使用須知規定辦理外，旅客得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。

    內容包括因車輛故障或不可歸責於旅客的事由而中止乘車、或改乘所持車票表定開車時間2小時內其他列車或車廂種類；第二是因列車運行中斷，在起程站停止乘車或在中途站中止乘車；第三，因列車遲延逾10分鐘或開車時間未定，在起程站停止乘車；第四，因列車班次取消，在起程站停止乘車。

    另外，現在台鐵對於旅客票券遺失不退款。新的運送契約仍明訂車票遺失不予補發及退款，但旅客在乘車前遺失車票，應重購同日、同起迄及同方向區間的車票，並以遺失車票同一車次為原則才可搭乘。旅客在乘車途中遺失車票，按無票乘車規定補收票款，並在補票單據註明遺失。

    新規定也明定，旅客尋獲遺失的車票時，應憑尋獲車票於車票乘車日一年內，併同重購車票或補票單據，至車站申請退還遺失的車票票款，每張按票價百分之十核收退票手續費，且不得低於20元；「未尋獲遺失的車票，票款不予退還」。

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