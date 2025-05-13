睽違7年！ 91歲珍古德6月來台演講

2020年唐獎永續發展獎得主珍古德（Jane Goodall）現年91歲，將於6月來台演講。（唐獎教育基金會提供）

2025/05/13 18:28

〔記者林曉雲／台北報導〕英國動物學家、靈長類動物行為學家與人類學家珍古德將於6月8日來台灣，受唐獎教育基金會邀請進行「透過行動點燃希望」公開演講，唐獎教育基金會執行長陳振川表示，珍古德現年91歲，2020年因COVID-19疫情無法來台領獎，去年12月基金會飛往新加坡親送唐獎獎章給她，這次是珍古德睽違7年後來台的唯一一場公開演講，非常難得，唐獎積極協助國際珍古德教育及保育協會推廣保護環境和保育野生動物。

陳振川表示，唐獎得主在永續發展、生技醫藥、漢學及法治四個領域，發揮創新貢獻及影響力，帶領世人朝永續發展的未來邁進，2024年生技醫藥獎得主教授延斯．祖爾·霍斯特，今年7月23日將於亞洲生技大會「唐獎講座」，解析GLP-1在糖尿病治療中的革命性突破，霍斯特的演講一直是亞洲生技論壇的重頭戲，看好臨床上已有多種GLP-1藥物被用於治療第二型糖尿病和肥胖，造福全球數十億病患，且相關新藥及更多適應症的研發蓬勃發展中。

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此外，2022年得主教授潔西卡．羅森之唐獎研究補助計劃「歐亞大陸東土早期的群體流動與基礎設施」，於5月中將在德國慕尼黑舉辦國際工作坊，直探歐亞大陸早期文化交流的文獻與考古實證。

陳振川說明，過去6屆唐獎生技醫藥獎得主中，已有3屆得主在唐獎得獎後，再獲諾貝爾獎殊榮，獲諾貝爾獎的比例高達5成，目前評選委員會正進行下屆得獎人的提名評選作業，預計將於明（2026）年6月15日至18日公布第7屆唐獎得獎人名單。

陳振川表示，在唐獎新台幣5千萬元獎金中，內含1千萬元研究補助費用，用以支持得主延伸研究或教育推廣計劃，漢學獎得主教授羅森即運用此1千萬元研補費與德國慕尼黑大學合作，執行為期5年「歐亞大陸東土早期的群體流動與基礎設施」大型跨洲研究計畫，今年起連續2年舉辦國際工作坊，邀集全球相關領域歷史、考古學者共襄盛舉；研究成果將通過同儕審查，集結成冊，再由重點學術出版社發行。

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