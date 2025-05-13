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    就博會5/17宜大登場 釋1300工作機會 在地職缺占9成

    勞動力發展署就業博覽會訂於17日在宜蘭大學登場，將釋出1300個工作機會，在地職缺占9成。（圖由勞發署提供）

    勞動力發展署就業博覽會訂於17日在宜蘭大學登場，將釋出1300個工作機會，在地職缺占9成。（圖由勞發署提供）

    2025/05/13 20:19

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕勞動部勞動力發展署北分署訂於17日上午10點到下午2點在宜蘭大學學生活動中心舉辦就業博覽會，邀50家企業釋出近1300個工作機會，逾7成薪資超過3萬元，宜蘭縣內職缺占9成，盼吸引更多青年返鄉，協助求職者在地就業。

    勞動力發展署北分署今天（13日）發布新聞稿指出，這場就博會釋出的職缺，涵蓋科技、醫藥、製造、餐旅等熱門產業，9成來自宜蘭縣，其他分布在在台北、桃園、花蓮等地，提供求職者在地就業或跨區工作的不同選擇。

    參與徵才企業包括台灣半導體、燿華電子、杏輝藥品、潤泰精密、蘭城晶英酒店、喜互惠超市等知名品牌。台灣半導體、築間餐飲、寒沐酒店開出月薪上看50K的廠務工程師、區主管、廚師等職缺。

    就博會流程將導入數位化，求職者可事先到「台灣就業通」平台建置履歷，現場再透過數位履歷及線上職缺手冊，辦理無紙化應徵，完成履歷E化與闖關活動者可參加抽獎，提供iPhone 15等大獎，另17日當天前150名報到者，加碼送百元超商商品卡，詳情可上「台灣就業通」網站查詢，網址：a href="https://www.taiwanjobs.gov.tw" target="_blank">https://www.taiwanjobs.gov.tw。

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