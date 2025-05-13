環境部成立東部淨零人才培育中心 慈濟大學將開課

環境部長彭啟明（中左）、慈濟大學校長劉怡均（中右）簽署合作備忘錄，共同培訓台灣產業界淨零綠領人才。（記者花孟璟攝）

2025/05/13 20:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕經濟部去年新開設證照「淨零碳規劃管理師」相當受歡迎，為此環境部在花蓮慈濟大學成立淨零綠領人才培育聯盟的東部培育中心，今天由環境部長彭啟明揭牌。彭啟明說，台灣設定2050年淨零碳排目標，目前人力銀行網站上有關淨零、碳規劃師等相關徵才工作機會就超過2萬個，希望培育出跨領域專業人才。

彭啟明說，面對氣候變遷，目前全台灣乃至全世界都需要淨零的人才，台灣由於設定2050淨零碳排目標，許多企業為了因應國際客戶要求，需要進行溫室氣體、碳足跡盤查，因此相關工作機會相當多，例如在花蓮有許多觀光旅館轉型綠色旅館，如秧悅美地飯店就得到很高等級的綠建築，台灣水泥也是在淨零轉型非常積極的企業，不僅提供年輕人未來發展方向，也能提升勞工的職場競爭優勢。

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彭啟明說，環境部與全國32所大學共同成立淨零綠領人才培育聯盟，也在北中南東各成立人才培育中心，東部及離島地區由花蓮慈濟大學負責，包括宜蘭大學、佛光大學、東華大學、台東大學、金門大學及澎湖科技大學、臺灣海洋大學馬祖分校均為聯盟學校，由國家環境研究院提供教材，慈濟大學規劃課程、與東華大學合作教案研發。

彭啟明除參與東部中心揭牌，也與慈大校長劉怡均簽署合作備忘錄。劉怡均說，慈濟大學淨零綠領人才培育課程，總時數48小時，內容包括氣候變遷科學、溫室氣體管理、碳盤查及產品碳足跡，理論與實務並重，目前不僅有東華、慈濟、大漢技術學院學生報名，也將在花蓮縣府環保局開設專班。

48小時課程學費1萬2000元，而環境部鼓勵青年與弱勢族群參加提供學費補助，30歲以下學生可補助一半學費6000元，低收入與特定身分者可免費報名。慈大校長劉怡均也說，為了鼓勵該校學生報名，學生完成訓練後只要通過國家證照考試，額外再補助4000元，協助學校盤查溫室氣體、自願減量還可再補助2000元。

環境部長彭啟明（中左）、慈濟大學校長劉怡均（中右）簽署合作備忘錄，共同培訓台灣產業界淨零綠領人才。（記者花孟璟攝）

環境部長彭啟明（中左）、慈濟教育志業體執行長王本榮（中右）及慈濟大學校長劉怡均（右二）、花蓮縣環保局長饒慶龍（左二）等人，共同為慈濟大學的淨零綠領人才東部培育中心揭牌。（記者花孟璟攝）

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