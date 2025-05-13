生技中心進駐台南沙崙智慧綠能科學城

生物技術開發中心進駐沙崙智慧綠能科學城，設立南部辦公室，熱鬧揭牌。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/13 19:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應「精準健康戰略產業」，以及「大南方新矽谷計畫」等政策，生物技術開發中心也往南拓展，進駐沙崙智慧綠能科學城設置辦公室，今天熱鬧揭牌。

生技中心在資安暨智慧科技研發大樓成立南部辦公室，承接南部精準健康產業推動服務平台計畫，強化南台灣生醫產業的發展與區域平衡，未來將執行「橋接創新市場」、「串聯南北資源」、「鏈結國際商機」等重要任務。

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生技中心董事長涂醒哲表示，這是推動南台灣智慧健康產業發展的新篇章，該辦公室將力促北部園區豐沛資源，與南部在地需求雙向鏈結，為台灣打造一條創新研發的生技S型廊帶。

涂醒哲認為南台灣擁有扎實的產學研醫基礎與特色醫療能量，具有發展生技產業的強大潛力，南部辦公室的設立，除了服務據點的延伸之外，更是將中心研究創新與產業拓銷的資源，向南轉移的重要象徵。

未來生技中心南部辦公室將結合全球領導大廠如AMD、Google、英科智能，以及國內廠商如思捷優達、捷絡生醫等，共同推進AI大數據在生技醫藥開發的創新應用，力促南台灣成為AI+Bio的實驗場域。

今天的揭牌儀式，國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、南科管理局長鄭秀絨，以及台南億載會長陳威仁等各界貴賓也出席。

生技中心代理執行長陳綉暉也揭示南部辦公室「北水南引」、「AI助攻」、「軟硬整合」等3大服務策略面向，以提升服務南部產業發展的力道。未來南部辦公室將鎖定生技醫藥、醫療器材、應用生技等3大領域提供多元服務，包含臨床前研究與委託研發，AI輔助藥物開發與資料分析支援，國際鏈結與策略夥伴媒合，創新技術法規輔導、商品產業化推進。

其中精準健康大數據整合與應用平台建置，會透過與成大、高醫、中山等南部學研單位，以及南科奇美醫院、高醫岡山智慧醫院等醫療場域擴大合作，深化南部醫療特色並整合在地醫療資源。

代表在地業界致詞的陳威仁指出，生技中心能往南拓展，真的幫忙很大 以前都單打獨鬥，未來可以合作，借重其人才、技術等資源，加速發展。陳威仁強調，總統賴清德說過，台灣第2座護國神山就是生醫產業，南部的醫學院、藥學院，以及超過40家製藥公司，包含中藥、西藥、原料藥，規模都很大，未來合作後，願景可期。

生物技術開發中心進駐沙崙智慧綠能科學城，設立南部辦公室，熱鬧揭牌。（記者吳俊鋒攝）

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