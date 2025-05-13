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    輝達執行長黃仁勳將抵台 侯友宜力薦台灣總部設新北

    輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計本週再度抵台，新北市長侯友宜推薦，新北有很多產業用地。有最多AI供應鏈廠商，歡迎選擇新北設總部。（記者陳奕劭攝）

    輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計本週再度抵台，新北市長侯友宜推薦，新北有很多產業用地。有最多AI供應鏈廠商，歡迎選擇新北設總部。（記者陳奕劭攝）

    2025/05/13 19:38

    〔記者陳奕劭／新北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計本週再度抵台，外傳將宣布輝達台灣總部的選址結果，台北市、新北市、桃園市都積極爭取，但以台北市呼聲最高。新北市長侯友宜推薦，新北有很多產業用地，AI供應鏈有280幾家，歡迎輝達選擇新北作為AI基地。

    據悉，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計本週再度抵台，他訪台有三個行程，第一是預計15日拜會台積電等台廠供應鏈，第二是宴請科技巨頭，最後在20日至23日登場的COMPUTEX展發表專題演講，並公布輝達台灣總部選址地點。

    對此，新北市長侯友宜視察板橋第一運動場表示，歡迎黃仁勳執行長再度回到台灣，新北市AI供應鏈280幾家，有最多供應鏈廠商，且新北相對幅員遼闊，有很多的產業用地與工商行號。

    他指出，如果輝達選擇新北，不但可以帶動新北的AI產業，新北的人口紅利也可以適度支援，人才也非常多，歡迎黃仁勳執行長選擇新北作為AI基地，他們用雙手熱情的歡迎。

    新北市長侯友宜視察板橋第一運動場，聽取世壯運工作人員簡報。（記者陳奕劭攝）

    新北市長侯友宜視察板橋第一運動場，聽取世壯運工作人員簡報。（記者陳奕劭攝）

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