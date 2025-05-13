桃園公共工程去年流廢標3次以上達198件 前5名皆是校舍整修改善工程

桃園區三民活動中心流標多次，終於在去年開工。（區公所提供）

2025/05/13 19:39

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市升格後加速建設，但公共工程頻頻流標，恐影響市政建設進度，桃市府政風處今（13）於市議會工作報告，政風處長吳滄俯答詢指出，流標原因複雜且多元，主要包括缺工缺料、物價高漲導致利潤低等等，但第1次流標經檢討後，第2次即順利決標的達6成以上。

議員黃婉如表示，桃園區三民活動中心流標高達7次，直到去年第8次才決標，文中活動中心也是流標3次後終於決標，中路、中信活動中心至今流標3次，光是1個活動中心就能流標7次，桃園市公共工程流標3次以上更是比比皆是。

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議員謝美英也舉中壢區龍岡、舊明活動中心為例，前年發包增建時，先後發生廠商落跑、招標流標，公共工程品質堪憂，市府不能老是以缺工、物料上漲來回應，活動中心為了要增建，反而造成民眾完全不能使用，甚至導致關懷據點業務停擺，政風處應該主動了解。

議員陳治文表示，桃園市持續推動重大建設，卻不時聽到流標再流標，雖然市府會針對第1次流標案件進行檢討，但許多重大建設不只有主計畫，還有許多子計畫，也要一併關注子計畫流標情形。

政風處說明，去年桃市府所屬各機關學校辦理公告金額以上的工程採購，流、廢標達3次以上者共有198件，其中，流、廢標次數前5名皆為校舍整修改善工程，目前均已決標，包含圖書館空間環境改善、廁所整修、新建無障礙電梯，檢討流、廢標原因，主要為預算不足、工期不符、契約書圖條件不合理及集中採購等。

政風處表示，對於桃園市公共工程流廢標情形，訂有桃園市政府工程採購流標廢標後續處理原則，依據該原則第8條規定，統計列管查核金額以上工程流、廢標達3次以上採購案件，或公告金額以上未達查核金額的工程採購案件，如有特殊情形亦得納入府層級會議專案報告，藉此機制督導市府所屬各機關學校落實工程流廢標檢討情形，經檢討查核金額以上工程採購流廢標率，已從2022年29.76%下降至去年13.70%。

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