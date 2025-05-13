東豐快石岡區匝道施工 豐勢路5/20起交管改道19個月

東豐快速道路施工中，目標2029年全線完工。（圖：市府提供）

2025/05/13 18:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東豐快速道路預計2029年全線完工，其中東勢至石岡段將在2026年完工並優先通車，台中市建設局指出，因應石岡區匝道施工，訂自5月20日起，石岡區豐勢路自九房巷26號至九房巷支線間、長約120公尺的路段，將實施為期19個月的交通改道措施，提醒用路人行經施工區域時，請依照現場引導動線繞道行駛。

台中市建設局長陳大田指出，「東勢─豐原生活圈快速道路」是大台中高速路網的最後一哩路，已於2022年10月復工，並以2029年全線完工為目標積極推動，目前隨著工程進入石岡聯絡道施作階段，為順利推動後續工程，相關交通維持計畫已完成核定。

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陳大田指出，配合東勢至石岡段預計於2026年完工並優先通車，因應石岡區匝道施工需求，此次施工範圍為豐勢路九房巷26號往東至九房巷支線，為減少對通行的影響，將規劃由九房巷支線串聯至豐勢路860巷，作為交通改道措施，以降低道路封閉對民眾通行的不便；交通改道施為期19個月，請民眾配合改道通行。

建設局指出，「東勢－豐原生活圈快速道路」全長9.6公里，分為5標辦理，自2014年8月動工，但次年因環評爭議而停擺，並在大甲溪上留下未完工的橋梁，之後現任市長盧秀燕上任後重新啟動，在2022年10月順利復工，並於今年4月完成第3標與第4標順利接合銜接。

建設局指出，東豐快亦包含國道四號豐勢交流道增設匝道工程，整體總經費接近200億元，未來全線完工後，預估可分擔省道約45%的車流量，建構更完善的快速道路網絡，不僅將大幅提升產業運輸效率，也有助於帶動沿線觀光與地方發展。

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