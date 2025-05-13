桃機第三跑道等開發用地 居民搬遷進度78％

交通部長陳世凱13日視察桃園機場第三跑道埔心溪及灌溉改道工程護岸施工。（交通部提供）

2025/05/13 18:50

〔記者蔡昀容／台北報導〕因應桃園航空城計畫，為取得桃園國際機場第三跑道等開發用地，交通部民航局協調居民先建後遷，機場園區範圍內建物4421棟，已完成搬遷 3460棟，進度約78%。

交通部部長陳世凱今（13日）視察桃園航空城建設及自由貿易港區，並前往第三跑道工區、自由貿易港區加值廠房。為取得桃園機場第三跑道、第二自由港區開發所需用地，交通部民航局協調居民先建後遷，機場園區範圍內優先搬遷區建物414棟，已全數搬遷完成，其餘地區範圍內建物約4007棟，已完成搬遷計3046棟。

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陳世凱表示，桃園航空城計畫是全國土地開發規模最大、搬遷人數最多的重大工程，鑑於「先建後遷」期程已調整至2026年12月，指示民航局持續向未搬遷民眾詳加說明搬遷期限、提早搬遷獎勵措施及未依限搬遷處置方式，盡力協調並協助民眾搬遷。

陳世凱接續視察第三跑道埔心溪改道工程、臨時機坪工程，其中埔心溪及灌溉改道工程進度受到未搬遷戶影響，採分段施工，降低工程對周邊民眾的影響，預計至2028年底完工，將優化區域排水能力至100年暴雨不溢堤。

至於臨時機坪工程，已提前於4月24日完成第一階段工程，將先行提供9個停機位，12月底前預計完成第二階段工程，共新增全部18個停機位。

近年受惠於AI與國際電子半導體產品需求提升，桃園航空自由貿易港區2024年營運績效再創歷史新高，進出口貿易值達2.4兆元。對於外界關切自由港區是否產生洗產地及違規轉運行為，民航局說明，已與經濟部、財政部等部會，加強港區人員訓練及宣導，共同防範違規標示台灣產製、貼標或改標等行為。

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