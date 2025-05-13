立院大開老舊核電廠重啟後門 廢核平台呼籲罷免擁核立委

立法院三讀通過修法，要讓運轉超過40年的老舊核電廠重啟、延役20年，集結抗議聲浪，將道具與反對送到立院擁核黨團，未來擬再次集結公民力量反核。（全國廢核行動平台提供）

2025/05/13 18:19

〔記者吳柏軒／台北報導〕老舊停役的核電廠將被還魂！立法院今（13日）三讀通過「核子反應器設施管制法」第6條修正案，讓已經運轉逾40年屆滿的老舊核電廠可以再延役20年，對此，全國廢核行動平台與多個公民團體嚴厲譴責，此舉罔顧核安風險，未來將再度上街抗議，也呼籲大眾站出來一起罷免擁核立委。

廢核平台指出，立院今由國民黨、民眾黨兩黨無視核電廠老舊、位處斷層、核廢無解等重大風險，聯手強行修法，替老舊核電廠開後門解套，罔顧核安風險、無視在地居民生命財產安全，嚴重破壞能源轉型方向與民主程序正當性。

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廢核平台強調，這是一場從去年上半年會期就開始的修法混戰與政治鬥爭，本來在去年7月已因爭議暫緩修法，今年5月17日唯一的核三廠除役，遺憾在此之前立院倉促三讀修法，但修法草率，具核安風險。

「核子反應器設施管制法」第6條修正案有3大嚴重更動，廢核平台指出，其一是將核電廠申請換發執照的期限改掉，變成隨時都可申請，核電廠執照審查並非兒戲，需嚴謹科學評估安全性，以及經濟面向，此舉破壞專業審查制度。

第二，修法將運轉執照屆滿後不得運轉，改為可申請換照再運轉，明顯是為已經除役的老舊核一、二、三廠重啟鋪路，廢核平台強調，國際上至今尚未有停機除役後重啟的案例，台灣目前也無法律可循，國、眾兩黨故意誤導大眾核電可輕易重啟，更未針對核電廠的設備老化、耐震強度、核廢料處置與戰爭風險等提出任何實質因應措施，罔顧核安風險。

第三，條文也新增核電廠運轉期滿換發的執照可延長20年，這完全違背福島核災後，朝野曾反對核電延役的共識，無視台灣核電廠於威權時代興建，未經環評，未取得在地居民同意，歷經數十年核安大小事故頻傳，今年3月核三廠更發生起火意外，顯示老舊設備安全疑慮不容忽視。核三廠更位於恆春活動斷層帶，一旦發生事故，後果不堪設想。

廢核平台今日也把在「反對核電重啟，拒絕草率修法」晚會中募集的核廢料桶道具與參與者想說的話送到立法院，遞交給國、眾兩黨團，並強調若持續推動老舊危險核電重啟，公民社會必將再次集結反對，制止這種危害人民安全的惡性修法，呼籲大眾站出來一起罷免擁核立委。

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