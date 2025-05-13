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    長照缺工 屏東長照徵才博覽會 50家業者提供逾400職缺

    屏東縣政府今天（13日）在大仁科技大學舉辦屏東長照徵才博覽會。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府今天（13日）在大仁科技大學舉辦屏東長照徵才博覽會。（記者羅欣貞攝）

    2025/05/13 19:20

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕為促進屏東縣長照產業發展並滿足機構人才需求，屏東縣政府今天（13日）在大仁科技大學舉辦屏東長照徵才博覽會，吸引50家長照機構入校設攤聯合徵才，釋出超過400個職缺，打造一站式求職平台，縣長周春米到場勉勵求職者勇敢把握機會，開啟職涯新旅程。

    屏東縣長周春米表示，長照是每個家庭中都會遇到的重要課題，為讓長照體系更加完善，屏縣成為全國唯一設立長照處的縣市政府，並在去年5月成立「長照生力軍產官學交流平台」，積極整合府內與各界資源；為讓更多新血加入長照產業，此次媒合共邀集縣內長照機構聯合徵才，同時也邀請大仁科大、慈惠護專、美和科大、高雄輔英、育英醫專及台南護專等六所學校相關科系學生參加，透過近距離接觸與交流，讓同學們更深入了解長照產業。

    屏東縣高齡人口比率已達21.21%，相關需求年年升高，但從業人力的補充卻趕不上需求；長照處長陳桂敏表示，參與博覽會的50家長照機構，有住宿式、居家式、社區式及綜合式等服務單位，共提供406個職缺，職種橫跨16種，除照顧服務員、護理師、社工外，還有藥師、營養師、物理治療師、廚師、財務、行政人員等職缺，雖是長照徵才，也符合多個科系且跨領域，因此可說是多元徵才模式。

    為了吸引人才，有機構提供簽約獎金3萬元，也有業者透過遊戲拉近與參觀者的距離，各攤位都吸引許多人潮；「只要有人請假就無人可輪替！」，近幾年投入長照創業的鄭安妮說，公司現有約15人左右，但案量高，希望再進用2到4名生力軍。

    現場除有民眾找工作，也有還未接受照服訓練者先來了解產業狀況與前景。學生參觀也相當踴躍，台南護專老人服務事業科的陳姓學生說，明年才畢業，參觀博覽會後，原本不懂的地方現在懂了，「逛完後蠻感興趣的，未來不排除朝相關產業發展。」。

    屏東長照徵才博覽會吸引人潮。（記者羅欣貞攝）

    屏東長照徵才博覽會吸引人潮。（記者羅欣貞攝）

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