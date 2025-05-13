明飆33度！山區注意午後雷雨 鋒面週末接近台灣北方海面

好天氣持續到下週。（資料照）

2025/05/13 18:32

〔記者林志怡／台北報導〕持續整週的好天氣到來，中央氣象署指出，明天到下週初各地大致維持晴到多雲的好天氣，山區有午後雷陣雨，週五起到假日期間受到鋒面接近台灣北方海面影響，雨區略擴大到平地，但下週一後，隨著鋒面遠離，雨區再度縮小，且各地白天氣溫可達33度。

中央氣象署預報員張承傳指出，明天各地晴到多雲，東北部、東南部、恆春半島有零星短暫雨，午後山區有短暫雷陣雨，清晨氣溫稍涼，各地約20到23度，白天則是溫暖到炎熱的天氣，高溫可達29到33度；而馬祖、金門夜晚清晨可能有低雲或霧影響能見度。

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未來一週也維持多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣，後天天氣與明天相似，週五則風向偏南風，花東、恆春半島也有零星短暫陣雨，午後雷陣雨範圍除了山區，也擴大到東北部平地；週四、週五金馬地區夜晚、清晨有霧出現。

張承傳說，週六、週日環境維持偏南風，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後雷雨範圍進一步擴大到中部以北、東半部地區及南部山區，下週一、下週二鋒面向北遠離，台灣周邊風向轉為西南風，午後雷雨區域為北部、東北部、東部地區及其他山區。

氣溫方面，未來一週夜晚、清晨氣溫表現與明天類似，大致都維持在20度左右，週五後會提高到23到25度。

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